وزير الشباب يزور لاعبي منتخب الكويت عقب مباراتهم أمام منتخب الأردن في الدوحة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري خلال زيارته لاعبي المنتخب الوطني

قام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بزيارة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في غرفة اللاعبين في ملعب المباراة عقب نهاية مباراتهم أمام المنتخب الأردني الشقيق ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم (فيفا قطر 2025).

وأكد الوزير المطيري الحرص على الالتقاء باللاعبين ورفع معنوياتهم مؤكدا ثقته بقدرتهم على تقديم الأفضل في المباراة المتبقية أمام شقيقهم المنتخب الإماراتي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات وإمكانية التعويض من خلالها.

وأعرب الوزير المطيري عن شكره وتقديره لجميع لاعبي المنتخب والطاقمين الفني والإداري على جهودهم الكبيرة وروحهم القتالية في تمثيل الكويت في هذا المحفل العربي كما تقدم بالشكر إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم على متابعته المستمرة ودعمه للمنتخب طوال مشوار البطولة.

وأشاد بالجماهير الكويتية التي حضرت وآزرت الأزرق مؤكدا أن حضورهم يشكل دعما مهما للاعبين ودافعا لهم نحو تقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة التي تمثل فرصة مهمة لتعويض نتيجة اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية تعكس طموحات الكرة الكويتية.

وكان منتخب الكويت خسر اليوم أمام شقيقه الأردني بنتيجة (1 – 3) في المباراة التي أقيمت على استاد (أحمد بن علي) في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا مصر والإمارات.