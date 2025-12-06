الصحة: الكويت تشهد نقلة نوعية في الرعاية الصحية بتطبيق أفضل التشخيصات والعلاجات الطبية

من حفل تدشين مؤتمر رابطة الأورام الكويتية الاول حول مستجدات علم السرطان

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن الكويت شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الرعاية الصحية بتطبيق أفضل التشخيصات والعلاجات الطبية ما يمنح المريض رعاية متخصصة دقيقة تضمن له الخصوصية وكفاءة العلاج.

جاء ذلك في كلمة القتها الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الصحية الدكتورة نادية جمعة في حفل تدشين مؤتمر رابطة الأورام الكويتية الاول حول مستجدات علم السرطان ممثله لراعي المؤتمر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بحضور نخبة من أطباء الأورام ومنتسبي الرعاية الصحية من أنحاء العالم.

وقالت الدكتورة جمعة إن الوزارة تواصل جهودها وفق بروتوكولات معتمدة لتطوير المجال الطبي سعيا لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تطوير مركز الكويت لمكافحة السرطان تحقيقا لأعلى المستويات ولتوفير بيئة طبية متكاملة للمرضى.

وأكدت أن الوزارة انطلاقا من إيمانها بأهمية وجود مركز متخصص متكامل للسرطان حرصت على إنشاء مركز جديد للسرطان يفتتح قريبا مجهز بأحدث الأنظمة والتقنيات والأجهزة مع تطبيق أعلى معايير وسياسات الجودة المعتمدة عالميا للوصول إلى نتائج دقيقة موثوقة تسهم برفع جودة التشخيص وسرعة التدخل العلاجي.

وأعلنت عن تدشين كتاب (التوصيات والإرشادات للعلاج الإشعاعي والأورام 2025) ليصبح مرجعا علميا ومهنيا يهدف إلى توحيد الإجراءات والمعايير وفقا لأحدث البروتوكولات والتقنيات الطبية الحديثة حيث تمت مصادقته من وزارة الصحة ومجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي.

وبدوره قال رئيس المؤتمر الدكتور صادق أبوزلوف في كلمة مماثلة إن المؤتمر يمثل محطة علمية مميزة وفرصة ثمينة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في تشخيص وعلاج الأورام.

وأضاف أبوزلوف “نفتخر بدعم دولة الكويت المستمر والتزامها بتطوير المنظومة الصحية وتعزيز البحث العلمي ودعم المبادرات الطبية الرائدة” مثمنا مشاركة المتحدثين الدوليين والمحليين بما يعكس روح التعاون العالمي في مواجهة هذا المرض.

ومن جانبها قالت رئيس الرابطة الدكتورة مريم العتيبي إن المؤتمر يعكس التزام الرابطة بدعم التعليم الطبي المستمر والتعاون الإقليمي وتعزيز تبادل الخبرات بين المختصين.

وشددت العتيبي على أن مواجهة السرطان ليست مسؤولية فردية بل هي عمل جماعي يمتزج فيه البحث العلمي مع الخبرة الإكلينيكية وتلتقي فيه التخصصات المختلفة لخدمة مريض السرطان في جميع المجالات للوصول به إلى بر الأمان.

وأشادت بدور الكويت في تعزيز خدمات طب الأورام وتطوير برامج التوعية والكشف المبكر ودعم المبادرات العلمية التي تساهم في رفع جودة الرعاية ونسبة الوعي وتوفير أفضل العلاجات وفقا لأحدث التوصيات العالمية وزيادة عدد مراكز الكشف المبكر.

كما نوهت بقرب افتتاح مركز السرطان الجديد الذي “يعد صرحا عالميا بكل المقاييس وخطوة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الرعاية الشاملة لمرضى السرطان” مبينة أن هذا المؤتمر العلمي سيكون سنويا “تجتمع فيه هذه النخبة المميزة من أطباء الأورام من الكويت وخارجها”.