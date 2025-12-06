stc تعزز مساهماتها في تطوير المنظومة الرقمية في الكويت

معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر سعود عبد العزيز العمر خلال زيارته جناح الشركة بحضور الرئيس التنفيذي المهندس معتز بن عبدالله الضراب

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن رعايتها، لمعرض Nexus 2025- اكبر تجمع تكنولوجي لريادة الاعمال في الكويت وذلك للعام الثاني على التوالي، باعتبارها منصة إقليمية رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

وعقد المعرض في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر في أرينا الكويت تحت رعاية معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر سعود عبد العزيز العمر وحضور الرئيس التنفيذي لشركة stc المهندس معتز بن عبدالله الضراب بالاضافة الى الادارة التنفيذية في الشركة. وتأتي هذه الرعاية في إطار برنامج stc الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، والتي تقوم على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية، بالإضافة إلى تمكين جيل الشباب من المبتكرين.

واقيم المعرض بمشاركة أكثر من 60 شركة رائدة وناشئة ، بهدف عرض أحدث التقنيات، وتبادل الرؤى، واستكشاف الاتجاهات الناشئة التي تُشكل الاقتصاد الرقمي. حيث صُممت القمة لتكون منصةً للتعلم والمشاركة، وتتميز ببرنامج متكامل يشمل معرضًا تفاعليًا، وتحديًا للشركات الناشئة، و ملتقى لتواصل المستثمرين، ومؤتمرات وورش عمل يُقدمها خبراء متخصصين، تغطي مواضيع رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، ومستقبل الابتكار الرقمي.

توقيع مذكرة التفاهم مع شركة كسوة

بصفتها راعيًا بلاتينيا، استضافت stc والشركات التابعة لها سلسلة من ورش العمل التفاعلية في جناحها، التي تغطي مختلف المفاهيم والابتكارات التكنولوجية. كما اعلنت الشركة عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات وتطبيقات رائدة في القطاع، بما يعكس التزامها المستمر ببناء شراكات قوية تدعم نمو الأعمال والتمكين الرقمي تماشيا مع مبادرة “وياك” من stc. بالإضافة إلى ذلك، شاركت stc في حلقة نقاشية بعنوان “الاتصالات – الابتكار، الشركات الناشئة، والشراكات”، حيث شارك ممثلو stc وجهات نظرهم حول الدور المتطور لقطاع الاتصالات ومساهماته في تعزيز الابتكار.

ومن جهة أخرى، عرضت solutions by stc، ذراع قطاع الأعمال المتخصص لشركة الاتصالات الكويتية ، مجموعة من تقنيات الأعمال المتطورة، بما في ذلك حلول مثل شبكة Modar السحابية المُدارة، وتقنية WiFi 7، وأنظمة مراقبة المركبات، وخدمات الضغط والتحدث. تعكس هذه الحلول جهود الشركة الأوسع لدعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحول الرقمي، اتساقاً مع أهداف رؤية الكويت 2035. كما سلط الجناح الضوء على عروض باقات حصرية للمبادرين، بالإضافة إلى عروض خاصة لأعضاء مبادرة “وياك” من stc .

كجزء من مشاركتها في القمة، استضافت stc سلسلة من جلسات البودكاست المباشرة طوال فترة الحدث، تضمنت نقاشات مع متخصصين في هذا المجال، ومبتكرين. حيث هدفت هذه الجلسات إلى مناقشة مواضيع رئيسية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الناشئة، ومستقبل منظومة الابتكار.

توقيع مذكرة التفاهم مع مبادرة نعمتي لحفظ النعمة

وفي هذا الصدد، أكدت شركة الاتصالات الكويتية أن رعايتها و مشاركتها في معرض نيكسوس للتكنولوجيا والشركات الناشئة 2025 تعكس التزامها الاستراتيجي بتمكين التحول الرقمي وتعزيز منظومة ريادة الأعمال المحلية لا سيما مع التطور السريع الذي يشهده العالم الرقمي اليوم، فيما يتعلق بطرح التقنيات والحلول الجديدة في هذا القطاع الديناميكي.

وسلطت الشركة الضوء على أهمية دعم المنصات التي تُثقف المجتمع وتجمع خبراء الصناعة لمشاركة رؤاهم ومساهماتهم القيّمة مع الجمهور. كما أكدت على مواصلة دورها الداعم لمنظومة ريادة الأعمال في الكويت، بالإضافة إلى المنصات التي تهدف إلى تثقيف جيل الشباب.

تماشيًا مع التزامها المستمر بدعم منظومة ريادة الأعمال في الكويت، طورت stc مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع المتنامي، سواءً بشكل مباشر أو من خلال شركاتها التابعة. وقد شاركت الشركة واحتضنت العديد من المنصات التي تساعد الشركات الناشئة والصغيرة على تحسين عملياتها، وتسريع رحلة التحول الرقمي. من خلال مبادرات متنوعة ذات قيمة مضافة وأشكال دعم مستهدفة، تواصل شركة الاتصالات الكويتية stc خلق فرص لأصحاب الأعمال للنمو والازدهار، وذلك بالبناء على التزامها الاستراتيجي بتمكين جيل الشباب وتعزيز منظومة الشركات الناشئة في الكويت.