بوبيان يختتم مشاركته ورعايته البلاتينية في معرض NEXUS 2025… لدعم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الكويت

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر خلال زيارته لجناح بوبيان بحضور التويجري والإدارة التنفيذية للبنك

اختتم بنك بوبيان مشاركته المتميزة ورعايته البلاتينية لمعرض NEXUS 2025، أكبر معرض للتكنولوجيا وريادة الأعمال في الكويت في نسخته الثانية، والذي أُقيم تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر، خلال الفترة من 4 إلى 6 في الأرينا كويت، بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية وشركاء منظومة التكنولوجيا، وأكثر من 80 شركة ناشئة ومؤسسة رائدة من مختلف القطاعات.

وتأتي مشاركة بوبيان في المعرض ترسيخاً لدوره كشريك استراتيجي في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، ومؤسسة مالية تمتلك رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد رقمي مبتكر يُسهم في تمكين المبادرات المبتكرة، إلى جانب التعرف على ديناميكيات ريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي، حيث ضم المعرض مجموعة من أفضل وأهم الخبراء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي AI والتحول الرقمي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها من المجالات المُساهمة في إعادة تشكيل المستقبل العملي.

وجرى افتتاح جناح بنك بوبيان بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية عبدالله المجحم، والمدير العام صالح المنصور، ومساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة زيد السعدون، وعدداً من مسؤولي الإدارة التنفيذية في البنك.

وعلى هامش فعاليات المعرض، التقى مسؤولو البنك بعدد من المبادرين وأصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة من عملاء البنك، حيث استعرض اللقاء أبرز التحديات التي يواجهها المبادرون، والفرص الواعدة في قطاع التكنولوجيا المالية، وآليات تعزيز الدعم والتعاون بين البنك والشركات التكنولوجية في المرحلة المقبلة.

عبدالله التويجري متوسطاً الحضور من التنفيذيين لبنك بوبيان في جناح البنك بالمعرض في لقطة جماعية

ريادة رقمية متواصلة واستراتيجيات ابتكار تقود المستقبل

وبهذه المناسبة، أعرب التويجري عن اعتزازه باستمرار مشاركة ورعاية بنك بوبيان للمعرض، قائلاً “نسعد أن نكون من أوائل المؤسسات الداعمة لأكبر تجمع تكنولوجي في الكويت. فمشاركتنا في NEXUS ليست مجرد حضور، بل هي امتداد لرؤية استراتيجية نعمل من خلالها على دعم الأفكار التكنولوجية التي لديها القدرة على بناء بيئة أعمال عصرية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتمكين جيل جديد من المبادرين في الكويت.

وأضاف أن بوبيان يمتلك بيئة تمكين استثنائية لتعزيز القدرات الرقمية لقطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، من خلال استكشاف ووضع منهجيات للابتكار الرقمي وتطوير حلول ذكية تعتمد على التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، مبيناً أن بوبيان استطاع خلال السنوات الماضية بناء بنية رقمية تضاهي المستويات العالمية، وتقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع والخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الشركات.

AI-Driven Transformation

وأوضح التويجري أن بنك بوبيان بدأ منذ فترة بتطبيق برنامج متكامل للتحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي (AI Driven Transformation)، وهو أحد أهم البرامج الاستراتيجية التي يقودها البنك للانتقال من مرحلة الرقمية إلى مرحلة أكثر تقدماً ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعكس رؤية بوبيان في بناء منهجيات رقمية متطورة تُسهم في رفع جودة العمليات، وتطوير نماذج تشغيل ذكية، وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، مضيفاً “برنامج AI Driven Transformation أتاح الانتقال نحو نموذج تشغيلي يعتمد على التحليلات الذكية، والتنبؤ بالسلوك المالي، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتطوير خدمات قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم بشكل مباشر الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال في تطوير منتجاتهم وخدماتهم.”

جانب من لقاء عبدالله التويجري وزيد السعدون مع مجموعة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة

تمكين للشركات التكنولوجية في الكويت

وأكد أن بوبيان يواصل دوره كشريك استراتيجي لنمو القطاع التكنولوجي في الكويت من خلال سلسلة من الشراكات والاستثمارات النوعية التي عقدها هذا العام، والتي كان لها تأثير مباشر في تمكين الشركات الناشئة وتسريع جاهزيتها الرقمية. فنحن نؤمن بأن الابتكار يبدأ من دعم المواهب وريادة الأعمال، ومنح الشركات التكنولوجية فرص نمو مؤثرة وفعالة.”

وكان العام الحالي قد شهد مجموعة من الشراكات المميزة للبنك مع شركات ناشئة، من شركة ديمة الكويت، أول شركة BNPL مرخصة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والشراكة مع Holistic، إلى جانب الشراكة مع SPARE، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، التي تمثل مرحلة جديدة في تطوير البيئة المالية الرقمية في الكويت، وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى خدمات مالية متقدمة عبر واجهات برمجية حديثة.

وأوضح التويجري أن هذه الشراكات جاءت بالتوازي مع إطلاق برنامج “الخدمات المصرفية كخدمة” (“Banking as a Service” or “BaaS”)، كإضافة نوعية لدعم منظومة الابتكار الرقمي لقطاع شركات التكنولوجيا المالية، قائلاً “نموذج BaaS يوفر مجموعة من الخدمات التى تمثل العمود الفقري لمعظم ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي، مع ضمان أعلى مستويات الحوكمة والأمن والامتثال باللوائح والتشريعات، مما يوفر مساراً أسرع في النمو والتوسع والدخول إلى السوق.

السعدون مع المتحدثين المشاركين في الجلسة النقاشية

جلسات نقاشية مع رواد الأعمال

وشهد المعرض مشاركة مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك بوبيان، زيد السعدون، في واحدة من الجلسات النقاشية تحت عنوان “المستهلك الرقمي الكويتي الجديد وصعود التمويل المدمج: ماذا ينتظر الشركات الصغيرة والمتوسطة في 2026” مع عدد من رواد الأعمال من الشركات التكنولوجية الناشئة مثل ديمة الكويت، وEnabill، و Tiqmo.

وتناولت الجلسة التحولات المتسارعة في سلوك المستهلك الرقمي، والتغير الملحوظ في توقعاته عند التفاعل مع الخدمات المالية والتوسع مع استخدام التطبيقات الذكية وتعزيز الوعي بالتقنيات المالية الحديثة. وركزت النقاشات على كيفية استجابة المؤسسات المالية لهذه التحولات، وضرورة تطوير حلول وخدمات مصرفية ورقمية أكثر مرونة وسرعة ومواءمة لمتطلبات العملاء والمستخدمين.

وخلال الجلسة، تطرق السعدون إلى أهمية فهم التحولات الرقمية الجديدة في سلوك المستخدمين، وما يصاحبها من توقعات متزايدة حول سهولة الوصول إلى تجارب مصرفية أكثر تميزاً، وخيارات دفع رقمية مبتكرة، موضحاً أن هذه المتغيرات تمثل فرصة للشركات الناشئة في تطوير حلول تستجيب لهذه التوقعات وتبني قيمة مضافة في سوق العمل.

Startup Challenge

ومع اختتام فعاليات المعرض، شارك السعدون ضمن لجنة تحكيم Startup Challenge ، والتي شهدت مشاركة وعرض 20 مشروعاً ناشئاً، قدم من خلالها المبادرين وأصحاب المشاريع أفكاراً مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات والحلول الذكية.

وعلق السعدون قائلاً أن هذه المنافسات تمثل منصة رئيسية لاكتشاف المواهب الريادية الواعدة، مشيراً إلى أن بوبيان مستمر في دعم هذه الفئة من المبادرين عبر خدمات رقمية متقدمة، ومسارات تمكين متنوعة تتيح لهم تطوير أفاكارهم وتحويلها إلى نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع.