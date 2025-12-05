قرعة مونديال 2026: المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا في 11 يونيو في مكسيكو

قرعة كأس العالم

ستجمع مباراة افتتاح مونديال 2026 لكرة القدم بين المكسيك، المصنفة على رأس المجموعة الأولى، وجنوب إفريقيا في 11 حزيران/يونيو على ملعب أستيكا الشهير في مكسيكو، وفقاً للقرعة التي أُجريت الجمعة في واشنطن.

وكان هذا اللقاء قد افتتح سابقاً كأس العالم عام 2010 في سويتو، أول نسخة تقام في إفريقيا، وانتهى حينها بالتعادل 1-1. وستستمر البطولة، التي ستضم للمرة الأولى 48 منتخباً، حتى 19 تموز/يوليو، موعد المباراة النهائية المقررة على ملعب “ميتلايف” في ولاية نيوجيرسي.

وفي ما يأتي نتيجة قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي سُحبت الجمعة في مركز كينيدي للفنون في واشنطن:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، الفائز بين الدنمارك/مقدونيا الشمالية وتشيكيا/إيرلندا

المجموعة الثانية: كندا، الفائز بين إيطاليا/إيرلندا الشمالية وويلز/البوسنة والهرسك، قطر، سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، اسكتلندا

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، الباراغواي ، أستراليا، الفائز بين تركيا/رومانيا وسلوفاكيا/كوسوفو

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، ساحل العاج، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، الفائز بين أوكرانيا/السويد وبولندا/ألبانيا، تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، الأوروغواي

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، الفائز بين العراق وبوليفيا/سورينام، النروج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال، الفائز بين الكونغو الديموقراطية وكاليدونيا الجديدة/جامايكا، أوزبكستان، كولومبيا

المجموعة الثانية عشرة: إنكلترا، كرواتيا، غانا ، بنما