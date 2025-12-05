الهلال الأحمر: اليوم العالمي للتطوع فرصة لمواصلة مسيرة العطاء التي تتميز بها الكويت

الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي فهد المنديل

أكد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي فهد المنديل اليوم الجمعة أن تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز السياسات الداعمة للعمل التطوعي يمثلان ركيزة أساسية في توسيع ودعم نطاق الجهود الإنسانية داخل المجتمع وتطوير دور المتطوعين في مسيرة التنمية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المنديل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتطوع التي تصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.

وأكد المنديل أن اليوم العالمي للتطوع يمثل رسالة شكر وتقدير لكل متطوع ومتطوعة وفرصة أمام الجهات المعنية بالعمل التطوعي لتعزيز مساهماتها ومواصلة مسيرة العطاء التي تتميز بها دولة الكويت.

وأوضح أن هذه المناسبة تجسد محطة سنوية للاحتفاء بجهود المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا نموذجا مشرفا يعكس أسمى قيم العطاء والإنسانية وتؤكد مكانة الكويت الرائدة في العمل الإنساني.

ووصف المتطوعين بأنهم يشكلون حاضر الكويت ومستقبلها لاسيما أن العام المنقضي شهد إنجازات بارزة حققها أبناء وبنات الكويت ممن جسدوا أروع صور البذل والعطاء مدفوعين بالإصرار وروح المسؤولية تجاه مجتمعهم.

وأضاف أن اليوم العالمي للتطوع يعد لحظة اعتزاز بما تحقق خلال عام كامل من العمل التطوعي وفي الوقت ذاته انطلاقة لعام جديد يبشر بآفاق أوسع في دعم الدور الإنساني للكويت ومؤسساتها وتعزيز حضورها في الساحات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي أثبتت من خلال متطوعيها حضورا فاعلا في العديد من المبادرات داخل الكويت وخارجها مؤكدا أن العمل التطوعي بات قيمة إنسانية نبيلة تحتفي بها دول العالم تقديرا لدور المتطوعين في دعم التنمية المستدامة.

ودعا إلى ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية العمل الإنساني وتسليط الضوء على جهود الجمعية في مختلف الميادين مشددا على أن دعم المبادرات التطوعية يمثل استثمارا مباشرا في بناء مجتمع قوي ومتماسك. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام 1985 الخامس من ديسمبر من كل عام بوصفه مناسبة دولية يعترف فيها بمساهمات المتطوعين وتبرز فيها روح العمل التطوعي على المستويات المحلية والوطنية والدولية.