الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا

الشيخ أحمد اليوسف وبدر الخرافي وعبدالمحسن الفقعان وفيصل اليتيم مع كأس السوبر الفرنسي

في مؤتمرٍ صحافيٍ أقيم في مقر زين الرئيسي بالشويخ، أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم وزين الكويت وشركة الخطوط الجوية الكويتية عن إقامة مباراة كأس السوبر الفرنسي Trophée des Champions في دولة الكويت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي في 8 يناير 2026، في حدثٍ كرويٍ عالميٍ يجمع بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وحامل لقب كأس فرنسا، وأولمبيك مارسيليا وصيف الدوري، ليضيف محطّة جديدة إلى سجل الكويت في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

أقيم المؤتمر بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، والأمين العام للجنة العليا لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى فيصل اليتيم، ومسؤولي الجهات المشاركة.

قال الشيخ أحمد اليوسف مُعلّقاً: “يسرّنا وجودنا اليوم في مقر زين للالتقاء بكم في هذا المؤتمر الصحافي للإعلان عن بدء بيع تذاكر مباراة كأس السوبر الفرنسي، التي ستُقام في 8 يناير 2026، فهذا الحدث العالمي يُعدّ محطة مهمة للرياضة الكويتية، ويأتي ثمرة شراكة مميّزة تُعقد لأول مرة في الكويت بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للشباب والرياضة لتنظيم فعاليات رياضية في عام 2026، ونتمنى أن تُحقّق هذه الفعاليات النجاح المأمول وأن تتواصل بصورة مستمرة في المستقبل.”

وأضاف: “كما أود أن أؤكد أن هذا الحدث لم يكن ليرى النور لولا دعم ورعاية الشركات الراعية، فالجهود المبذولة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للشباب والرياضة ما كانت لتكفي دون الوقوف الكريم من الرعاة الذين تكفّلوا بدعم هذا الحدث، وعلى رأسهم زين، إلى جانب الخطوط الجوية الكويتية، وغيرهم من الشركاء الداعمين.”

واختتم الشيخ أحمد اليوسف الصباح بقوله: “نؤكّد أن باب الشراكة والرعاية سيبقى مفتوحاً أمام كل من يرغب في دعم الفعاليات الرياضية المُقبلة، بما يسهم في نهضة الرياضة الكويتية وتطويرها، مع تجديد الشكر لجميع شركائنا، وفي مقدمتهم زين والخطوط الجوية الكويتية.”

قال بدر ناصر الخرافي: “إن استضافة دولة الكويت لهذا الحدث الكروي العالمي تأتي امتداداً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في تعزيز مكانة الكويت الرياضية إقليمياً ودولياً، وترسيخ دورها كمنصّة للقاء الشعوب وتنظيم الفعاليات الكبرى التي تعكس ما تمتلكه من طاقات بشرية وبُنية تحتية متطورة.”

وأضاف الخرافي: “تضع القيادة السياسية الرشيدة الشباب في قلب رؤيتها لمستقبل الوطن، حيث تُعد الرياضة واحدة من أهم الأدوات لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، لما تحمله من رسائل الوحدة والانتماء والتسامح، وما تتيحه من فرص حقيقية لتمكين الطاقات الوطنية وإبراز صورة الكويت المشرقة أمام العالم.”

وتابع بقوله: “وانطلاقاً من هذا التوجه الوطني، يُسعدنا في زين أن نرعى هذا الحدث الكروي العالمي المميز، فدعم زين للرياضة ليس عملاً موسمياً أو مرتبطاً ببطولة بعينها، بل هو جزء أصيل من استراتيجيتنا التي تضع الشباب والرياضة في مقدمة أولوياتنا، وسنبذل كل ما في وسعنا لكي يكون هذا الحدث واجهة مشرقة لبلدنا الحبيب، وفرصة لا تنسى لعشاق الكرة من داخل الكويت وخارجها.”

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان: “تفخر شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت، أن تكون الراعي الرئيسي لبطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم التي تستضيفها دولة الكويت، وتواجدنا هنا اليوم، خير دليل على دعمنا المتواصل لكل ما يخص ازدهار بلادنا الحبيبة الكويت، ويعكس التزامنا الراسخ في المساهمة بإبراز دور دولة الكويت في كافة المجالات، كون الخطوط الجوية الكويتية جزءاً لا يتجزأ من قطاعات الدولة التي تسعى دوماً لوضع بصمة حقيقية تعود بالنفع على الوطن”.

وأضاف الفقعان: “إن احتضان هذا الحدث الرياضي العالمي العام على أرض الوطن، والذي سيشاهده العديد من الجماهير الرياضية حول العالم، يجسد مكانة الكويت المرموقة في المنطقة كمنصة جاذبة للفعاليات الدولية، ويعكس ما تتمتع به من بنية تحتية متميزة وقدرة عالية على تنظيم أكبر المحافل العالمية”.

وتابع الفقعان قائلاً: “انطلاقاً من دور الخطوط الجوية الكويتية الوطني ومسؤوليتها في دعم الأنشطة التي تُقام في دولة الكويت، نؤكد اليوم حضورنا الفعّال في مختلف المناسبات الرياضية والثقافية والاقتصادية، إيماناً منا بأهمية تعزيز الصورة الحضارية لبلادنا العزيزة، ودعم الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة الكويت على خارطة الأحداث الإقليمية والدولية، علاوة على ذلك، فإن رعاية الناقل الوطني لدولة الكويت لهذه البطولة المعروفة على مستوى العالم تأتي ترجمة لالتزامنا المتواصل في دعم المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع ورفعة اسم الكويت، بالإضافة إلى ترسيخ شراكات مثمرة مع الفعاليات الكبرى التي تضيف قيمة للقطاعين الرياضي والسياحي في البلاد”.

جانب من المؤتمر الصحافي

وأكد الفقعان على أن الخطوط الجوية الكويتية تولي أهمية كبيرة لتعزيز أواصر العلاقات مع المؤسسات الوطنية الرائدة ومد جسور التعاون معهم، بما يعد محطة هامة في توسيع آفاق شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الحيوية في دولتنا الحبيبة الكويت، ويعكس الالتزام المشترك نحو تقديم خدمات متميزة ترتقي بتجربة العملاء وتدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم الفقعان بقوله: “لا يسعنا في الخطوط الجوية الكويتية إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في استضافة هذا الحدث المتميز، متمنين للجميع التوفيق، ولجماهير كرة القدم تجربة ممتعة، ولدولتنا الحبيبة مزيداً من التقدم والازدهار، تحت ظل وقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما”.

قال فيصل اليتيم في تصريحه: ” يسعدني اليوم أن أكون بينكم في هذا المؤتمر نيابة عن زملائي رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للفعاليات الرياضية الكبرى في دولة الكويت لأعبر عن فخرنا واعتزازنا بالتعاون المشترك بين القطاعين العام والأهلي المتمثل في دعم ورعاية الفعاليات الرياضية الكبرى والتي من بينها استضافة دولة الكويت لكأس السوبر الفرنسي لكرة القدم المقرر إقامتها في شهر يناير من العام المقبل، فهذا الحدث الرياضي البارز الذي يعكس ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدرة الكويت على تنظيم البطولات وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية.”

وأضاف: “تأتي هذه الاستضافة امتداداً لنهج دولتنا في ترسيخ مكانة الرياضة كصناعة واعدة، ورافد اقتصادي حيوي يسهم في دفع عجلة النمو المستدام، إلى جانب دورها الفاعل في دعم الدبلوماسية الرياضية، وتعزيز حضور ومكانة الكويت على الخريطة العالمية كوجهة مؤهلة وقادرة على منافسة الدول في استقطاب وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية.”

وتابع: “إننا نعمل في اللجنة العليا المنظمة للفعاليات الرياضية الكبرى التي يرأسها معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري على تطوير منظومة متكاملة من الإمكانات الوطنية في مجالات التنظيم والابتكار، وتوفير تجربة استثنائية للرياضيين والجماهير على حد سواء.”

وأضاف: “ونؤكد اليوم أن استضافة كأس السوبر الفرنسي تمثل انطلاقة نحو أجندة طموحة للبطولات القارية والدولية التي تعمل اللجنة العليا على تنظيمها، تعزيزاً لمكانة دولة الكويت كمركز رياضي إقليمي ودولي، وقد أدرجت ضمن هذه الأجندة البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال المؤهلة إلى كأس العالم 2027 في ألمانيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 29 يناير 2026 بمشاركة 15 منتخباً آسيوياً، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للزوارق السريعة، والتي استضافتها دولة الكويت بنجاح خلال شهر نوفمبر الماضي وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية.”

واختتم بقوله: “إن استضافة كأس السوبر الفرنسي لا تعد مجرد مناسبة رياضية، بل هي بوابة لفرص واعدة على صعيد الاستثمار الرياضي، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وترسيخ موقع الكويت في خارطة الرياضة العالمية، كوجهة تستحق الثقة والرهان، وفي الختام، نتقدم بجزيل الشكر لكل شركائنا في هذا النهج، ونسأل الله التوفيق في تقديم نسخة تنظيمية مشرفة على مستوى الطموح وتليق باسم الوطن، وتعكس طموحه وريادته.”

زين تُخصص طائرة لنقل الجماهير لمباراة الأزرق مع الأردن

لأن الجماهير هي روح اللعبة، تحرص زين على أن تكون حاضرة معهم في كل محطة، ولهذا أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي خلال المؤتمر عن تخصيص رحلة جوية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لنقل جماهير “الأزرق” إلى الدوحة لمساندة المنتخب أمام نظيره الأردني ضمن دور المجموعات في كأس العرب يوم السبت 6 ديسمبر.

وقد رافقت الشركة الأسبوع الماضي جماهير منتخب الكويت الوطني إلى الدوحة عبر رحلات جوية خاصة بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم والخطوط الجوية الكويتية، لمساندة “الأزرق” في المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العرب، حيث شاركتهم الفرحة بالتأهل من المدرجات، وقدمت نموذجاً حيّاً لدور القطاع الخاص في تقريب الجماهير من منتخباتها المفضلة.

إن استضافة الكويت لهذا الحدث العريقة تعكس المكانة المتنامية للكويت على خارطة تنظيم البطولات الكبرى، كما تعكس الثقة في القدرات التنظيمية والبنية التحتية الرياضية التي تتمتع بها البلاد، وفي مقدمتها استاد جابر الأحمد الدولي، أحد أكبر الملاعب في المنطقة بطاقة استيعابية تقارب 60 ألف متفرج، والذي سبق أن احتضن العديد من الاستحقاقات الإقليمية البارزة.

ومنذ انطلاقة شراكة زين الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وضعت الشركة هدفاً واضحاً هو أن تكون هذه الشراكة نموذجاً للتكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الرياضية الوطنية، من أجل تطوير كرة القدم الكويتية، وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.

ولا تنظر زين إلى هذا الحدث على كونه مجرد مباراة عالمية تُلعب على أرض الكويت، بل تراها فرصة جديدة لنقل التجارب الاحترافية إلى الشباب، وإلهام جيل جديد من اللاعبين والجماهير، وإشعال شغف كرة القدم في أوساط العائلات الكويتية والخليجية التي ستمتلئ بها مدرجات استاد جابر في تلك الليلة.