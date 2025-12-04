وزير الاتصالات: التكريم العربي لتطبيق “سهل” يعكس دعم القيادة السياسية لمسار التحول الرقم

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن التكريم الخاص المقدم من جامعة الدول العربية لتطبيق (سهل) ضمن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة يعكس دعم القيادة السياسية لمسار تطوير الخدمات الرقمية في دولة الكويت.

وأضاف الوزير العمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس “يشرفنا أن نحظى بهذا التكريم ونعتبره محطة مفصلية في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات الرسمية”.

وتقدم العمر بجزيل الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على دعمهم المتواصل لمسار تطوير الخدمات الرقمية في دولة الكويت ولما يولونه من اهتمام كبير بتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحديث بنيته الرقمية.

وأوضح أن هذا الإنجاز ثمرة جهد وطني جماعي شاركت فيه أكثر من 42 جهة حكومية توحدت رؤيتها نحو تقديم تجربة رقمية ذكية تبنى على الثقة وتدار بالبيانات وتقدم بلغة موحدة عبر رحلة حكومية متكاملة للمواطن والمقيم.

وأكد التزام الوزارة بمواصلة البناء على ما تحقق واستكمال مراحل تطوير التطبيق والارتقاء بتجربة المستخدم مؤكدا أن هذا التكريم هو تكريم لكل الجهات الحكومية والطواقم الفنية والإدارية التي آمنت بأن التحول الرقمي ليس مشروعا تقنيا فقط بل مشروع وطني استراتيجي بامتياز.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم في تصريح مماثل لـ(كونا) أن هذا التكريم يعد مفخرة لحكومة دولة الكويت وتأكيدا على سعيها الدؤوب نحو تطوير الخدمات الحكومية.

وأضاف كاظم أن التكريم يعكس مدى الأثر الذي نجح في صناعته تطبيق (سهل) على مدار أربع سنوات من تحول كبير ظهر بوضوح من خلال تطوير المنظومة الحكومية وتنامي ثقة المواطنين والمقيمين في التكامل الحكومي ويعكس اصرار الدولة على المضي باتجاه التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خلق تجربة مميزة للمستخدمين على صعيد تنفيذ المعاملات وطلب الخدمات العامة بشكل أكثر سهولة ويسر.

وأطلقت جائزة التميز الحكومي العربي عام 2019 بمبادرة من حكومة دولة الإمارات وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وباتت تمثل اليوم المنصة العربية الرائدة والفاعلة في الارتقاء بالتطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتحفيز الفكر القيادي والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.

وتمثل الجائزة منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني التميز والكفاءة والعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع.

وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية وتتوزع على 16 فئة بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية.

وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي وأفضل محافظ عربي وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية وأفضل مدير بلدية في المدن العربية وأفضل موظف حكومي عربي وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير العمل الحكومي وأفضل مبادرة حكومية عربية لتصفير البيروقراطية وأفضل مبادرة حكومية عربية لتمكين الشباب وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير التعليم وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير القطاع الصحي وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتي وأفضل مبادرة حكومية عربية لتنمية المجتمع وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.