مركز العجيري العلمي: ظواهر فلكية متعاقبة تشهدها سماء الكويت الشهر الجاري

مركز العجيري العلمي

أعلن مركز العجيري العلمي أن سماء الكويت ستشهد خلال شهر ديسمبر الجاري سلسلة ظواهر فلكية متعاقبة يمكن متابعة معظمها بالعين المجردة وهو أحد أكثر أشهر العام نشاطا على مستوى الاقترانات والمشاهد الكونية اللافتة.

وقال مدير المركز يوسف العجيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن أولى هذه الظواهر ستكون غدا الجمعة حيث يصل القمر إلى طور البدر الكامل المعروف باسم (قمر ديسمبر البارد) الذي يتزامن عادة مع بدايات الأجواء الشتوية في نصف الكرة الشمالي ويتميز بسطوعه وقوة انعكاسه.

وأضاف العجيري أنه في السابع من ديسمبر الجاري ستشهد السماء اقترانا بارزا للقمر مع كوكب المشتري حيث يمران في المطالع المستقيمة نفسها ويقترب القمر من المشتري بوضوح في سماء الكويت.

وذكر أنه في اليوم ذاته يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له عن الشمس لافتا إلى أنه الحدث السادس والأخير لعطارد هذا العام ما يتيح فرصة جيدة لرصده فجرا قبل الشروق.

وبين أن الظواهر ستتواصل في الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر الجاري مع زخة شهب التوأميات التي تعد واحدة من أغزر زخات الشهب السنوية وأكثرها إثارة خلال ذروتها يمكن مشاهدة ما يصل إلى 120 شهابا في الساعة عند صفاء السماء وابتعاد المشاهد عن الإضاءة.

وأفاد بأنه في الثامن عشر من الجاري يعود القمر للاقتران مع عطارد مرة أخرى حيث يمر على مسافة قريبة نسبيا جنوب الكوكب بينما يكون القمر في نهاية دورته الشهرية وفي العشرين من الشهر يدخل القمر مرحلة المحاق معلنا بداية شهر قمري جديد “وهو الحدث الفلكي الذي يتزامن مع ولادة هلال رجب فلكيا” عندما تكون الشمس والقمر على خط واحد تقريبا وتكون الأرض على الجانب المقابل.

وقال العجيري إن ديسمبر يختتم بظاهرة لافتة في السابع والعشرين منه حين يقترن القمر مع كوكب زحل في مشهد يمكن رصده بسهولة في السماء إذ يمر القمر على مسافة قريبة من الكوكب ذي الحلقات الشهيرة بينما يكون في عمر سبعة أيام تقريبا.

وأشار إلى أن هذه الظواهر تمثل فرصة مميزة لهواة الفلك ومحبي الرصد حيث يوفر ديسمبر الجاري بيئة مناسبة للرصد بفضل اعتدال الأجواء وصفاء السماء في كثير من أيامه داعيا الجمهور إلى متابعة السماء في هذه الليالي لاستمتاع بمشاهد طبيعية نادرة وتثقيفية.