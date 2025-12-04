الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا وبارد ليلا وفرص ضئيلة لأمطار وضباب خفيف في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره مع فرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليتقدم منخفض جوي من صباح غد مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لرذاذ أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون غائما مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.