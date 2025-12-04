وزيرة الأشغال: توجيهات من القيادة السامية بتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى في البلاد

وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الكبرى في البلاد

ترأست وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الكبرى في البلاد.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي إن الاجتماع رقم 37 للجنة بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت والحكومات الشقيقة والصديقة لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر بكل أشكاله.

ونقلت الدكتورة المشعان اهتمام وحرص القيادة السياسية العليا وتوجيهاتها السامية بمتابعة جميع تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الكبرى في البلاد والوقوف على آخر المستجدات والعمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية مع نظيراتها في الجهات الحكومية بمختلف دول العالم.

من جهته قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات شرحا مفصلا حول آخر تقارير المتابعة مع كبار المسؤولين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية من جهة ومع الحكومات المعنية من جهة أخرى والخاصة بإجراءات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وأشار إلى متابعة أعضاء اللجنة الوزارية لجميع التوصيات المكلفة بتنفيذها والعمل على التنسيق ما بين أعضائها لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز بجميع المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان نائب رئيس لجنة المتابعة الوزارية عبداللطيف المشاري ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل وكبار المسؤولين في وزارات الدفاع والخارجية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأشغال العامة.