Aupa Ya Kuwait… انطلاقة تاريخية نحو الاحتراف الرياضي بالشراكة بين ktech ونادي أوساسونا الإسباني

صورة جماعية

في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أعلنت كلية الكويت التقنية ktech عن إطلاق برنامج “أوبا يا كويت”، بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة ونادي أوساسونا الإسباني، أحد أندية الدوري الإسباني “لاليغا”، وذلك بهدف تمكين الشباب الكويتي من دخول عالم الاحتراف الرياضي العالمي، عبر منهجيات تدريب احترافية تدمج بين التعليم الأكاديمي والتطوير الرياضي.

مشاركة نخبة من القيادات وبداية تعاون تاريخي

شهد الحفل الرسمي للإطلاق حضور عدد من الشخصيات القيادية من المؤسسات التعليمية والرياضية، على رأسهم:

• مشاري أيمن بودي – رئيس مجلس الأمناء كلية الكويت التقنية ktech

• بشار عبد الله السالم – مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف

• فهد الخليفة – مدير البعثات الداخلية مجلس الجامعات الخاصة

• عبد الوهاب أيمن بودي – عضو مجلس الأمناء ورئيس المشروع الوطني – Aupa ya Kuwait كلیة الكویت التقنیة

• جواو كاستيلوس – مدير العلاقات الدولية في نادي أوساسونا الإسباني

• باتشي بونال – أسطورة نادي أوساسونا والمدير الفني للأكاديمية نادي أوساسونا الاسباني

مشاري أيمن بودي

مشاري أيمن بودي: “نستثمر في الشباب ونفتح أمامهم أبواب الاحتراف العالمي”

قال مشاري أيمن بودي، رئيس مجلس الأمناء في كلية الكويت التقنية:

“نؤكد اليوم التزامنا العميق بالاستثمار الحقيقي في الطاقات الكويتية الشابة داخل التعليم وخارجه. الرياضة لم تعد مجرد هواية، بل مسار مهني عالمي، ويجب أن يكون متاحًا لشبابنا.”

وأضاف: “برنامج أوبا يا كويت يمثل تحولاً حقيقيًا في دور المؤسسات التعليمية، حيث ندمج الرياضة الاحترافية ضمن مستقبل الطالب. واستضافة نخبة من خبراء نادي أوساسونا الإسباني هو استثمار مباشر في نقل المعرفة والخبرة إلى شباب الكويت.”

واختتم كلمته بالقول: “هدفنا ليس اكتشاف المواهب فقط، بل تمكينها وتطويرها عبر منهجيات تدريب عالمية المستوى. نشكر شركاءنا، ونفخر بوجود أوساسونا في الكويت ولأول مرة في المنطقة، لبداية رحلة جديدة مع شبابنا.”

بشار عبدالله السالم

بشار السالم: “الكويت مستعدة لمرحلة احتراف جديدة”

وأكد بشار عبد الله السالم، مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف، دعم الدولة التام لهذا التوجه:

“الكويت اليوم تتبنى مبادرات تفتح آفاق الشباب وتربطهم بفرص عالمية حقيقية، وشراكتنا مع ktech وأوساسونا تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مسار الاحتراف الرياضي.”

وأضاف: “هذا المشروع ليس حدثًا عابرًا، بل نقلة نوعية نحو بناء منظومة رياضية متكاملة تمتد من المدارس إلى الجامعات وصولًا إلى الأندية المحترفة.”

وختم قائلاً: “نتطلع لرؤية لاعب كويتي يرتدي شعار لاليغا قريبًا، ونؤكد التزام الهيئة باستدامة البرنامج وتطويره سنويًا.”

جواو كاستيلوس

جواو كاستيلوس: “الكويت ليست مجرد محطة… إنها بداية علاقة طويلة الأمد”

من جانبه، عبّر جواو كاستيلوس، مدير العلاقات الدولية في نادي أوساسونا الإسباني، عن فخر النادي بالتواجد في الكويت:

“وجودنا اليوم في الكويت، ولأول مرة في الشرق الأوسط، يمثل لحظة تاريخية لأوساسونا. اخترنا الكويت لأنها تجمع بين الشغف والدعم المؤسسي والمواهب الواعدة.”

وأكمل: “نؤمن أن الشباب الكويتي قادر على الوصول إلى لاليغا إذا حصل على التدريب الصحيح والفرصة المناسبة. برنامج أوبا يا كويت هو بداية علاقة طويلة الأمد، ونحن متحمسون للعمل مع شركائنا هنا لتقديم أفضل ما لدينا من خبرات.”

فهد الخليفة

فهد الخليفة: “التعليم الحديث يدمج المهارة مع الطموح”

وفي إطار الشراكة الأكاديمية، قال فهد الخليفة، مدير البعثات الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة:

“الطالب الجامعي اليوم يحتاج إلى بيئة تقدم له فرصًا أكاديمية واحترافية في آنٍ واحد. إدراج هذا البرنامج ضمن منظومة التعليم الجامعي الخاص يفتح مسارًا جديدًا للشباب، خارج حدود القاعة الدراسية.”

وأضاف: “شراكتنا مع ktech وأوساسونا تؤكد قدرة التعليم الخاص على احتضان وتطوير المواهب محليًا وعالميًا.”

عبد الوهاب أيمن بودي يستعرض الجدول وآلية التنفيذ

استعرض عبد الوهاب أيمن بودي، عضو مجلس الأمناء ورئيس المشروع الوطني – Aupa ya Kuwait كلیة الكویت التقنیة، تفاصيل البرنامج وآلية تنفيذه:

“أطلقنا اليوم جدولًا شاملًا يبدأ بتجارب الأداء للمدارس والجامعات، يليه تدريب المدربين، المعسكرات العملية، ثم حفل التتويج النهائي.”

وأضاف: “نلتزم بمنهجية عادلة وشفافة في التقييم، بالتعاون الكامل مع خبراء أوساسونا. الهدف أن تصل التجربة إلى كل الطلبة في مختلف المراحل، لتكون تجربة احترافية حقيقية على أرض الكويت.”

صورة جماعية

باتشي بونال: “الكويت تمتلك جيلًا قادرًا على الوصول إلى أوروبا”

واختتم المؤتمر بكلمة باتشي بونال، كابتن أوساسونا السابق والمدير الفني لأكاديمية النادي، حيث شرح الآليات الفنية لتقييم المواهب:

“آلية التقييم تعتمد على أربعة محاور رئيسية: المهارة الفنية، الذكاء التكتيكي، الانضباط، والاستمرارية. يتم إنشاء ملف تقييم خاص لكل لاعب، ويمكن للبارزين الاستمرار معنا داخل الأكاديمية.”

وأضاف: “نطمح لتأسيس قاعدة بيانات للمواهب الكويتية وتطويرها سنويًا بالتعاون مع ktech وهيئة الرياضة. نؤمن أن الكويت قادرة على تصدير جيل ينافس في أوروبا – وربما في اللاليغا قريبًا.”

ختامًا… بداية رحلة جديدة

تُعد هذه الشراكة بين ktech ، الهيئة العامة للرياضة، نادي أوساسونا، ومجلس الجامعات الخاصة، نموذجًا جديدًا في التعامل مع الطالب الجامعي، حيث يتكامل التعليم مع المهارة والفرصة، لبناء مستقبل رياضي واحترافي عالمي لأبناء الكويت.