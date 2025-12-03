“زين”.. برنامج Zain Great Idea يُتَوَّج بجائزة “القوة الناشئة في عالم الأعمال”

نواف الغربللي مُتسلّماً الجائزة من ماركو مارينوتشي

أعلنت مجموعة زين عن فوز برنامجها الريادي لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea بجائزة “القوة الناشئة في عالم الأعمال” خلال حفل جوائز Corporate Startup Stars الذي أقيم في مقر غرفة التجارة الدولية (ICC) بالعاصمة الفرنسية باريس، بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية في الابتكار Mind the Bridge.

وكشفت زين الرائدة في الابتكارات التكنولوجية أن هذا التتويج الدولي يبرز مكانتها الريادية في مجالات الابتكار، وتسريع الشركات الناشئة في أسواق المنطقة لأكثر من 15 عاماً، ودعم الشراكات الاستراتيجية مع روّاد الأعمال.

وتسلّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت نواف الغربللي الجائزة من الرئيس التنفيذي لمؤسسة Mind the Bridge ماركو مارينوتشي، خلال الاحتفال السنوي العاشر لجوائز Corporate Startup Stars، الذي جمع الشركات العالمية التي جعلت من الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجيات أعمالها، وإطلاق برامج تسريع، وبناء الشركات الجديدة، وعقد اتفاقيات تعاون مع صناديق رأس المال الجريء، وتعزيز ريادة الأعمال الداخلية.

ويُعد برنامج Zain Great Idea من أبرز مبادرات تسريع الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، إذ انطلق في العام 2010 في الكويت، وتطور ليشمل في نسخته الحالية رواد الأعمال والمبتكرين من الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، بهدف تحويل الأعمال الواعدة إلى شركات قابلة للاستثمار والتوسع.

ويواصل برنامج Zain Great Idea مسيرته الريادية كمنصة متكاملة على مستوى أسواق مجموعة زين، حيث يهدف إلى اكتشاف رواد الأعمال واحتضانهم وربطهم بمسارات الوصول إلى رأس المال، وفرص التوسع الإقليمي عبر قطاعات الأعمال والخدمات الاستهلاكية التابعة للمجموعة.

ويحظى البرنامج بدعم استراتيجي من شركة Zain Ventures – الذراع الاستثمارية للمجموعة – ومن شركة ZainTECH – المزود الإقليمي للحلول الرقمية – ليجمع بين الحوكمة المؤسسية والوصول العملي إلى الأسواق، ويستفيد المشاركون من دعم أكاديمي وتقني متقدم، إضافةً إلى ربطهم بفرق زين التقنية والتجارية وقطاع الأعمال لاستكشاف فرص تنفيذ مشاريع تجريبية وبناء شراكات تجارية في أسواق المجموعة.

الغربللي مُتوسطاً القادة التنفيذيين في باريس

وفي نوفمبر 2025، انضمّت أبرز الشركات الناشئة المشاركة في ZGI إلى برنامج التسريع العالمي في وادي السيليكون، لاختبار نماذج أعمالها أمام نُخبة من المُستثمرين وروّاد الابتكار حول العالم، بما يُعزّز دور زين في بناء جسر يربط روّاد الأعمال في المنطقة بمراكز الابتكار العالمية.

وعلى مدى أكثر من 15 عاماً، ساهم البرنامج في تطوير مهارات ما يزيد عن 7000 رائد ورائدة أعمال من خلال أكثر من 110 معسكراً تدريبياً مكثفاً، في حين تجاوزت قيمة الاستثمارات التي نجح خريجو البرنامج في جذبها من مستثمرين إقليميين خلال السنوات الخمس الماضية 135 مليون دولار أمريكي.

ويُجسّد البرنامج جهود زين الأوسع في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بما في ذلك الشراكات طويلة الأمد مع منصّات ريادة الأعمال الإقليمية والعالمية التي أسهمت في تدريب آلاف روّاد الأعمال وإطلاق مئات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أسهمت هذه النتائج في ترسيخ مكانة Zain Great Idea كأحد المبادرات الأساسية التي ترتكز على استراتيجية زين 4WARD – التقدّم بغاية، التي توحّد بين الابتكار والتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن مسار واضح يبدأ من الفكرة ويصل إلى الاستثمار.

وتُجسّد هذه الجائزة التزام زين بالابتكار المفتوح كمسارٍ استراتيجيٍ مُتكامل وليس جهداً مُنفصلاً بحد ذاته، كما يُعزّز دورها شريكاً فاعلاً لروّاد الأعمال والمُستثمرين وبناة المنظومة، كما تعكس كيف أصبح ZGI منصّة إقليمية لتسريع الشركات الناشئة وتوسيع أعمالها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنية التحتية التقنية لزين وإمكاناتها التجارية.

يأتي هذا التكريم الأحدث امتداداً لسجل برنامج Zain Great Idea الحافل بالجوائز الإقليمية والدولية، إذ حصد البرنامج في عام 2023 جائزة أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال بالمنطقة خلال حفل جوائز E-Business من مجلّة “Entrepreneur الشرق الأوسط” المرموقة، تقديراً لدوره في تسريع منظومة الشركات الناشئة التقنية في المنطقة.