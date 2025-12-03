شركة الاستثمارات الوطنية تعلن تعيين محمد عادل الخرافي رئيساً تنفيذياً لمكتبها في مركز دبي المالي العالمي

محمد عادل الخرافي

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تعيين السيد / محمد عادل الخرافي بمنصب رئيس تنفيذي لمكتبها في مركز دبي المالي العالمي ، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس رؤية الشركة الطموحة في تعزيز حضورها الإقليمي وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الجهات الاستثمارية الرائدة على مستوى المنطقة.

ويعكس هذا التعيين كعنصر محوري ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية لشركة الاستثمارات الوطنية، التي تهدف إلى بناء شبكة توزيع إقليمية متكاملة بما يوفر وصولاً مباشراً وفعّالاً إلى الفرص الاستثمارية العالمية، ويدعم توسع الشركة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وانطلاقاً من مكتب الشركة في دبي، فإن محمد الخرافي سيتولى الإشراف على العمليات الإقليمية، ضمن تفويض مزدوج يشمل ترسيخ دور مكتب مركز دبي المالي العالمي كمركز تسجيل رئيسي، إلى جانب تطوير وإطلاق ذراع أعمال الدخل الثابت للشركة. ومن المتوقع أن يسهم حضوره القيادي في تعزيز قدرة الشركة على ابتكار حلول استثمارية متقدمة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد / سليمان عبدالعزيز الدرباس، رئيس تنفيذي – قطاع الاستراتيجية في شركة الاستثمارات الوطنية: “إن اختيار محمد الخرافي يعكس نهج الشركة الاستراتيجي في استقطاب أبرز الكفاءات القيادية لدعم مسيرة النمو والتوسع. فخبرته العميقة ورؤيته الاستراتيجية ستسهمان في تعزيز حضورنا الإقليمي وتقديم حلول استثمارية عالية الجودة ترتقي إلى أرفع المعايير العالمية.”

ويمتلك الخرافي خبرة تزيد على 18 عاماً في مجالات إدارة الأصول والاستثمار، شغل خلالها مناصب قيادية مؤثرة في الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، حيث قاد استراتيجيات الدخل الثابت وأسهم في بناء فرق أداء عالية الكفاءة. كما يتمتع بسجل مهني راسخ مدعوم بشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) ودرجة ماجستير إدارة الأعمال من كلية بايز للأعمال في لندن.

ومن جهة أخرى قال السيد / محمد عادل الخرافي: “يشرفني أن أتولى مسؤولية قيادة شركة الاستثمارات الوطنية في مركز دبي المالي العالمي. وسنسعى من خلال هذا الدور إلى تطوير منصة استثمارية متكاملة ترتكز على الوصول العالمي الذكي، وتبنّي استراتيجيات مبتكرة تُصاغ بعناية لتعظيم الفرص الاستثمارية وإدارة المخاطر بكفاءة واحترافية، بما يضمن لعملائنا قيمة مستدامة وتجربة استثمارية متقدمة.”

وأضاف الخرافي، إن هذا التعيين يجسّد التزام شركة الاستثمارات الوطنية باستقطاب الكفاءات القيادية المتميزة، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يواكب خططها التطويرية والتوسعية وتطلعاتها الاستراتيجية، وترسيخ مكانتها كمزوّد رائد للحلول المالية والاستثمارية المبتكرة على مستوى المنطقة.