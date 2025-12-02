سفير الكويت غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى حاكم إمارة أندورا

قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة إسبانيا زياد إبراهيم الأنبعي اليوم الثلاثاء أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى إمارة أندورا إلى الحاكم المشارك للإمارة أسقف أورغل جوزيب لويس سيرانو بينتينات خلال مراسم رسمية أقيمت بالمقر الأسقفي التاريخي بمدينة لا سيو دي أورخيل.

وذكرت سفارة الكويت لدى إسبانيا وإمارة أندورا في بيان لها أن السفير الأنبعي نقل إلى الحاكم المشارك لإمارة أندورا تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه- وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وأضاف البيان أن السفير الأنبعي هنأ الأسقف بتوليه رئاسة أسقفية أندورا ومنصب الأمير المشارك في قيادتها متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته

وأوضح البيان أن السفير الأنبعي أكد خلال اللقاء حرص دولة الكويت على تعزيز علاقاتها الثنائية مع إمارة أندورا والبناء على أواصر الصداقة القائمة بين البلدين منذ عام 2008 بما يشمل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار وتبادل الخبرات والتنمية المشتركة.