الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية الكويتية تستقبل وفدا سعوديا لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

استقبلت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اليوم الثلاثاء وفدا من المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة المدير العام للسجون في المملكة اللواء الدكتور فهد العصيمي وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العمل الإصلاحي والتأهيلي.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية كان في استقبال الوفد الزائر الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس ورئيس قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد أسامة الماجد.

وبحسب البيان تم عقد اجتماع موسع شهد استعراض خطط التطوير والبرامج الحديثة المتبعة في قطاع المؤسسات الإصلاحية.

وقام الوفد السعودي بزيارة إلى مبنى الإدارة العامة للقوات الخاصة شملت إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف وإدارة أمن السجون للاطلاع على منظومة السوار الإلكتروني وآلية استخدامه في مراقبة الخاضعين للأوامر الرقابية.

كما قام الوفد وفق البيان بزيارة إدارة السجن المركزي حيث تم تقديم شرح تفصيلي حول السجن التأهيلي وما يتضمنه من ورش للحرف اليدوية والمناجر والمشاغل المختلفة إضافة إلى نظام الاتصال المرئي المستخدم للتواصل مع أسر النزلاء.