سمو ولي العهد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت
نُشر :
س
س

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيتي تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يديم على سموهما موفور الصحة وتمام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

