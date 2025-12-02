سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الـ54 للعيد الوطني

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنهما سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.