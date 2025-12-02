من التجارة الرقمية إلى سماء العالمية.. بوتيكات تقود مسار التطوّر في مشهد التجارة الإقليمي عبر مشاركتها الفعالة في Oud Fashion Talks

من مشاركة المهندس عبدالله الجليبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بوتيكات في الجلسة الحوارية

تواصل مجموعة بوتيكات ترسيخ موقعها الريادي في عالم التجارة الرقمية عبر مشاركتها الفعالة في ملتقى Oud Fashion Talks، أحد أبرز الفعاليات الإقليمية التي تجمع نخبة من الخبراء وروّاد الأعمال في قطاعي الجمال والموضة، إذ مثّلت مشاركة بوتيكات إضافة نوعية للملتقى عبر إسهامها في فتح مساحة تفاعلية مميزة مكّنتها من استعراض تجاربها الريادية، وذلك انعكاسًا للدور الاستراتيجي الذي تلعبه بوتيكات في قيادة مسار التطور والابتكار ضمن المشهد الإقليمي.

وشهدت فعاليات الملتقى مشاركة المهندس عبدالله الجليبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوتيكات، في جلسة حوارية مميزة استعرض خلالها ملامح مسيرة المجموعة منذ تأسيسها ودورها المحوري في إعادة تشكيل تجربة التسوق في عالم الجمال، إذ سلّط الجليبي الضوء على الخطوات الأولى التي صاحبت انطلاق بوتيكات، وكيف استطاعت تجاوز تحديات البدايات، وتحويل التجارة الرقمية من مفهوم ناشئ إلى نموذج عمل متكامل يعتمد على الابتكار والسرعة في الاستجابة لاحتياجات العملاء.

وكشف الجليبي عن استراتيجية بوتيكات للتوسع العالمي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز حضور المجموعة في الأسواق الدولية والتعاون مع مختلف العلامات العالمية المرموقة في الأسواق الكورية، الأوروبية، الأمريكية وغيرها من الساحات العالمية، مشيرًا إلى انضمام علامة Charlotte Tilbury مؤخرًا إلى محفظة بوتيكات المميزة، إضافةً إلى استقطاب علامة Tom Ford العالمية وتوفّر إبداعاتها عبر المنصة اعتبارًا من يناير المقبل، ويأتي ذلك انسجامًا مع نهج بوتيكات القائم على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تُسهم في توسيع شبكة الأعمال وتعزيز تنافسية المجموعة، باعتبار هذه الشراكات عنصرًا جوهريًا في دعم نمو بوتيكات وترسيخ توجهها نحو العالمية.

كما تناول الجليبي تفاصيل التحولات التشغيلية التي شهدتها المجموعة خلال الأعوام الأخيرة، ولا سيما عقب تدشين مخازن بوتيكات في المملكة العربية السعودية، مُعلنًا عن أن المجموعة بصدد إطلاق مخازنها في الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة تلعب دورًا هامًا في تطوير البنية اللوجستية وتعزيزها عبر اعتماد أنظمة تقنية متقدمة وتحسين إدارة المخزون وسلاسل التوريد، وقد انعكست هذه التحسينات على تسريع زمن التوصيل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مؤكدًا أن المجموعة تعمل على دراسة مجموعة من المشاريع المتعلّقة بالتوسّع الاستراتيجي في باقي دول الخليج العربي.

هذا، وأكد الجليبي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد المحركات الأساسية لتطوير منظومة التجارة الرقمية عالميًا، موضحًا أن بوتيكات دشّنت قطاعًا تكنولوجيًا جديدًا يعمل على دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل رحلة العميل، بدءًا من تطوير محرّكات بحث ذكية داخل التطبيق لتمكين فهم أعمق لسلوك العميل واقتراح المنتجات المناسبة بدقة أعلى، ووصولًا إلى تحسين تجربة المستخدم لتقديم رحلة متكاملة تعتمد على الاهتمامات والتفضيلات الشرائية.

إلى ذلك، بيّن الجليبي أن استثمارات بوتيكات في قطاع الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تحسين تجربة العملاء فحسب، بل امتدت لتطوير منظومة متكاملة تشمل عمل المشاهير وصناع المحتوى عبر تزويدهم بأدوات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق بوتيكات، لتمكّنهم من فهم السوق والتفضيلات الشرائية بشكل أعمق لتوفير تجارب شراء تتواكب مع تطلّعات العملاء، مشدّدًا أن ثقة العملاء تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية بوتيكات، وأن المجموعة ملتزمة بمواصلة الابتكار لتقديم رحلة رقمية متقدمة تسهم في تعزيز مكانتها الريادية على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط.