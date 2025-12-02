بلدية الكويت: إزالة 55 مخيما مخالفا وتوجيه 75 إنذارا في المنطقة الشمالية

تسجيل مخالفة لاحد المواقع المخالفة

أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء إزالة 55 مخيما مخالفا لعدم وجود ترخيص لها إضافة إلى توجيه 75 إنذارا بالإزالة في المنطقة الشمالية من البلاد.

وقالت البلدية في بيان صحفي إن لجنة المخيمات الربيعية تواصل إزالة المخيمات المخالفة لعدم الالتزام بالأماكن المخصصة للتخييم وعدم وجود ترخيص مخيم وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.

وأكدت أن فرق لجنة المخيمات الربيعية ستواصل أعمالها في جميع مواقع التخييم للتأكد من عدم وجود مخيمات مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات بلدية الكويت ولوائحها.

يذكر أن موسم التخييم في الكويت بدأ في 15 نوفمبر الماضي وسيستمر حتى 15 مارس 2026 ويمكن للراغبين في أخذ ترخيص للتخييم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبلدية مع وجود رسوم تأمين وترخيص محددة لتلافي إزالة المخيم الربيعي.