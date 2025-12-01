جامعة الكويت تطلق مشروع التنقل الكهربائي "مسار1" في مدينة صباح السالم الجامعية

أطلقت جامعة الكويت اليوم الاثنين مشروع التنقل الكهربائي (مسار1) في مدينة صباح السالم الجامعية دعما للاستدامة البيئية وتطوير النقل داخل الحرم الجامعي.

وقالت مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم في كلمتها خلال حفل اطلاق المشروع إن (مسار1) يشكل نقلة في تعزيز النقل المستدام داخل الحرم الجامعي مشيرة إلى انه خطوة رائدة نحو بناء بيئة جامعية مستدامة وذكية وصديقة للبيئة “ويمثل أول مشروع نقل كهربائي منظم من نوعه في الكويت وهو ما يجعلنا نفخر بهذا التحول النوعي في خدمات الحرم الجامعي”.

وأضافت الدكتورة الميلم أن إطلاق المشروع يأتي في إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى توفير وسائل نقل آمنة وفعالة تسهم في تسهيل حركة منتسبي الجامعة بين المباني والكليات والحد من الكثافة المرورية داخل الحرم الجامعي بما يعزز بيئة تعليمية متطورة وشاملة.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمة موضحة أن هذا التعاون يعكس الشراكة المجتمعية البناءة التي تسهم في تعزيز المبادرات المستدامة داخل الحرم الجامعي ودعم جهود الجامعة نحو تطوير خدماتها وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة.

بدوره اشاد محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح في كلمة ألقاها بهذا المشروع إنه مشروع يستحق الشكر والتقدير خاصة للأمانة العامة للأوقاف على دعمهم الكريم بتوفير 15 عربة كهربائية لمسار التنقل الجامعي مما يسهم في تعزيز النقل المستدام وتسهيل حركة الطلبة ومنتسبي جامعة الكويت داخل المدينة الجامعية.

وأكد الشيخ عذبي الصباح أن هذا النوع من المبادرات يعكس حرص الجامعة وشركائها على الارتقاء بالبيئة الجامعية وتوفير خدمات متطورة تواكب احتياجات المجتمع الأكاديمي.

وتضمن برنامج الحفل عرضا مرئيا قدمه مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس تناول فيه مراحل تنفيذ المشروع والمسارات المعتمدة والمركبات الكهربائية المستخدمة.