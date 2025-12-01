بوبيان يرعى ويشارك في مؤتمر وحفل توزيع جوائز التميز في الموارد البشرية 2025

عبدالعزيز الرومي يتوسط فريق التدريب والتطوير بعد استلام الجوائز

يواصل بنك بوبيان حضوره الريادي في مشهد الموارد البشرية بالكويت من خلال مشاركته ورعايته البلاتينية للنسخة الثانية من مؤتمر وحفل توزيع جوائز التميز في الموارد البشرية HR Excellence Conference and Awards 2025 والذي أُقيم خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء وقادة الفكر في مجال التطوير المؤسسي والتمكين والقيادة.

وتعكس الرعاية والمشاركة التزام البنك بتطوير بيئة العمل المؤسسية، وتعزيز دوره في بناء فرق عمل فعالة وتحفيز الابتكار المستدام، في ظل التطورات التقنية المتسارعة وتداخلها المتزايد في ممارسات العمل اليومية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، حصد بنك بوبيان مجموعة من الجوائز المميزة في الموارد البشرية والتدريب والتطوير على مستوى المؤسسات المشاركة، بما يعكس مستوى التميز الذي وصل إليه البنك في تطوير قدراته البشرية وتعزيز كفاءة منظومته القيادية.

وتتضمن باقة الجوائز التي حصل عليها بوبيان والتي تم تقديمها بالشراكة بين HRCI & North Star جائزة التميز والابتكارEmployee Learning Innovators لأفضل برامج التدريب والتطوير لموظفي الخدمات المصرفية الشخصية وذلك عن مشروع Boubyan Consumer Banking Academy، وجائزة HR Certification Champions تقديراً لتفرده في تحقيق أعلى نسبة من الموظفين الحاصلين على شهادات دولية في مجال الموارد البشرية، وجائزة Next Generation Promoters عن برنامج التدريب الصيفي لطلاب الثانوي Tomorrow’s Bankers . وحصل مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي على جائزتي First Kuwaiti GPHR Holder ليكون أول كويتي يحصل على هذة الشهادة المرموقة فى مجال ادارة الموارد البشرية ، إلى جانبBest Keynote Speaker عن كلمته التي قدمها فى المؤتمر.

مشاركة واسعة في جلسات المؤتمر

وشهد المؤتمر مشاركة فعالة لعدد من قيادات ومسؤولي مجموعة الموارد البشرية في بوبيان، حيث سلط مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي الضوء على استراتيجيات بناء العلامة الشخصية للمتخصصين في الموارد البشرية ودورها في تعزيز التأثير المهني داخل المؤسسات.

كما شارك مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية، خالد الرحماني في جلسة نقاشية موسعة ركزت على استراتيجيات المكافآت Total Rewards ودورها في جذب الكفاءات وتحفيز الموظفين ورفع مستويات الاحتفاظ بالمواهب في بيئات العمل التنافسية.

إلى جانب ذلك، شارك فريق إدارة التدريب والتطوير في بوبيان عبدالوهاب الخبيزي، وعبدالله مراد، وعبدالله الربيعة، في عدد من الجلسات الحوارية التي تناولت محاور عملية حول تفعيل برامج التعلم المؤسسي، وتطوير مهارات المستقبل، وتحسين بيئة العمل لمواكبة التغيرات الحديثة. وقدم الفريق رؤى مستندة إلى تجارب بوبيان في الربط بين التدريب والتطور الوظيفي ورفع كفاءة الأداء.

وتعكس هذه المشاركة المتنوعة حرص بوبيان على نقل خبراته العملية إلى المجتمع المهني، ومواصلة دوره في دعم الحوار حول أفضل الممارسات الحديثة في تطوير رأس المال البشري ورفع جاهزية الكفاءات للمرحلة المقبلة.

وقال الرومي، تعليقاً على ذلك “إن التحولات التي يشهدها سوق العمل اليوم تتطلب رؤية جديدة لإدارة الموارد البشرية تقوم على بناء مهارات شاملة وقدرات مهنية وشخصية متوازنة، تمكن الكفاءات من التعامل مع التحديات بثقة وكفاءة. نحن نؤمن بأن تطوير ودعم العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لجاهزية المؤسسات واستدامة نجاحها.”

وأضاف أن بنك بوبيان اعتمد منذ سنوات نهجاً مؤسسياً يقوم على التعلم المستمر، مشيراً إلى أن برامج Boubyan Business School والأكاديميات التخصصية المتعددة التى تم تقديمها لموظفي البنك كل فى تخصصه على مدار السنوات الخمس الماضية أسهمت في بناء مسارات تطوير واضحة تُساعد الموظفين على النمو وتنمية مهاراتهم وقدراتهم القيادية والسلوكية بصورة أكثر شمولية.

وأوضح أن مؤتمر وجوائز التميز في الموارد البشرية 2025 أتاح الفرصة للقاء وتبادل الخبرات مع قادة الموارد البشرية في مختلف القطاعات، وعزز التعرف على أحدث الاتجاهات المهنية والاطلاع على الممارسات الحديثة التي تمنح المشاركين منظوراً أوسع حول مستقبل العمل.

جوائز مرموقة

وحول فوز البنك بعدد من جوائز المؤتمر، أكد الرومي أن هذه الجوائز تجسد ما يؤمن به بوبيان، أن تطوير الكفاءات الوطنية هو الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات الناجحة، وتعكس ثقافة عمل راسخة تضع الإبداع، والقيادة، والتمكين في صميم كل إنجاز مؤسسي حقيقي.

وأشار إلى أن مشاركة فريق بوبيان في الجلسات والمحاضرات الرئيسية تعكس الدور الريادي الذي يلعبه البنك في تطوير قطاع الموارد البشرية، قائلاً “مشاركتنا الفعالة هدفها نقل خبرات بوبيان إلى المجتمع المهني، وتقديم قيمة مضافة تسهم في تعزيز ثقافة القيادة الإيجابية وتطوير بيئات العمل وتمكين الممارسات الحديثة في القطاع.”

واختتم الرومي بالتأكيد على أن بوبيان يعمل على إعداد جيل قيادي يمتلك الأدوات اللازمة لبناء المستقبل، من خلال برامج متقدمة للارتقاء بالمهارات وتبني أفضل الممارسات العالمية في التعلم والتطوير، مضيفاً “الاستثمار في الشباب الكويتي الطموح هو استثمار مباشر في مستقبل المؤسسة واقتصادها وقدرتها التنافسية.