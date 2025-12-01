شركة “الحمراء العقارية” و”مخازن” و”بيتزا هت” يختتمون رعاية ناجحة لمبادرة “كرة قدم للإنسانية”

حضور الجهات المشاركة والمنظمين والرعاة

انطلاقاً من مسؤوليتهم الاجتماعية في دعم المبادرات الإنسانية، وترسيخاً لدورهم في تعزيز التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، اختتم القطاع الخاص الكويتي، ممثلاً بشركة «الحمراء العقارية»، وشركة «مخازن» (أجيليتي للمخازن العمومية سابقاً)، ومجموعة كوت الغذائية–وكيل علامة «بيتزا هت» في الكويت، رعايتهم الناجحة لمبادرة «كرة قدم للإنسانية»، وهي مبادرة أممية دبلوماسية رياضية تُقام تحت رعاية معالي وزير الخارجية وبالشراكة مع الأمم المتحدة، وبدعم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالشراكة مع برنامج الفيفا لتنمية المواهب، وتعاون سفارات 11 دولة، وتهدف إلى توظيف الشعبية العالمية لكرة القدم في خدمة الدبلوماسية الإنسانية وتقديم الدعم الملموس للأطفال المتأثرين بالأزمات، ابتداءً بنسخة هذا العام المخصصة لأطفال فلسطين.

وقد تم الكشف عن مبادرة «كرة قدم للإنسانية» في 22 أكتوبر الماضي عبر مؤتمرٍ صحفي أُقيم في مركز الحمراء للتسوق، وقد صاحب الإعلان مزاداً خيرياً لمقتنيات كروية موقعة من أبطال ونجوم كرة القدم حول العالم يُخصَّص ريعها لمساعدة الأطفال الفلسطينيين عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ويستمر المزاد إلكترونياً حتى 20 الشهر الجاري، ثم انطلقت مباريات البطولة المخصصة للصغار بحضور جماهيري واسع ومشاركة فاعلة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتشجيع أكثر من 400 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم من 8 إلى 12 سنة على مدار يومي 6 و7 نوفمبر، ضمن أجواء رياضية تسعى إلى تسليط الضوء على دور الرياضة كجسر للتقارب والتضامن الإنساني.

ومن ناحيتها، قالت الشيخة/ انتصار سالم العلي الصباح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «النوّير» غير الربحية، رئيس اللجنة المنظِّمة للمبادرة، وعضو مجلس الأمناء: “نتوجّه بالشكر لشركائنا شركة «الحمراء العقارية»، و«مخازن»، و«بيتزا هت»، على دعمهم السخي لهذه المبادرة، الذي يعكس التزامهم الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، ولا سيما في تبنّي المبادرات التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحمل أبعاداً دبلوماسية وإنسانية، وتحظى بشراكات أممية ورسمية مثل مبادرة «كرة قدم للإنسانية». لقد كان لدعمهم أثرٌ كبير في نجاح المبادرة وإيصال رسالتها، ونتطلع إلى مواصلة شراكاتنا معهم في النسخ المقبلة.”

ومن جهته، قال السيد/ فيصل السلطان، رئيس مجلس إدارة شركة مخازن، الراعية للمبادرة: “تقوم برامج مخازن الاجتماعية على نموذج الشراكة المؤسسية في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ويسعدنا اليوم دعم «كرة قدم للإنسانية» بما تحمله من شراكات أممية ودبلوماسية ورياضية، وبما تعكسه من قيم إنسانية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ومع رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تعزيز الصحة والتنمية والعمل الإنساني من خلال إشراك الشباب. . ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة النويّر غير الربحية ، نؤمن بأن هذه المبادرات تُسهم في تمكين الشباب، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وترسيخ بيئة أكثر وعياً وقدرة على صناعة مستقبل راسخ ومستدام.”

مباراة استعراضية لمنتخب الكويت الوطني للسيدات تحت 17 سنة

ومن جانبها، قالت السيدة أبرار عبدالعزيز الحبيب، المدير العام لشركة «الحمراء العقارية»، الراعية للمبادرة: “في الحمراء، نؤمن بأن نجاحنا الحقيقي لا يُقاس فقط بما نحققه من إنجازات عمرانية وتجارية، بل بمدى أثرنا الإيجابي في المجتمع من حولنا. نحن نضع الدعم والتمكين في صميم رسالتنا، ونسعى باستمرار إلى الابتكار وفتح آفاق جديدة تسهم في بناء بيئة متكاملة ومستدامة، يكون فيها الإنسان وخاصة الأطفال محور الاهتمام.

من خلال رعايتنا لمبادرة «كرة القدم للإنسانية»، نترجم التزامنا العملي بمسؤوليتنا الاجتماعية، ونُعزز ثقافة التضامن المؤسسي والمجتمعي، بما يتماشى مع رؤيتنا لبناء مركز أعمال نابض بالحياة وبيئة حضرية واجتماعية مزدهرة على المستويين المحلي والعالمي. هذه المبادرات ليست مجرد دعم رمزي، بل هي انعكاس مباشر لهويتنا وقيمنا الراسخة كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، تؤمن بأن النجاح المشترك يصنع الفرق الحقيقي.”

ومن ناحيته، قال السيد/ أمين محمد الرئيس التنفيذي لمجموعة كوت الغذائية وكيل علامة «بيتزا هت» في الكويت، الراعية للمبادرة: “نفخر في مجموعة كوت الغذائية و«بيتزا هت» بأن نكون جزءاً من هذه التجربة الإنسانية الفريدة التي جمعت بين شغف كرة القدم وروح العطاء، وأثبتت أن العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص قادر على إحداث أثرٍ ملموس، لقد جسّدت مبادرة «كرة قدم للإنسانية» قيم التضامن والأمل التي نؤمن بها، ونتطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تضع الإنسان في صميم التنمية وتفتح أمام الأجيال القادمة آفاقاً جديدة لتعزيز التنمية المستدامة.”

تخضع مبادرة «كرة القدم للإنسانية» لإشراف مجلس أمناء يضم قادة من وزارة الخارجية الكويتية والأمم المتحدة، وسفراء من 11 دولة، ومسؤولين كويتيين، بما يضمن بعدها الدبلوماسي ومصداقيتها الإنسانية، وذلك ضمن تحالف أممي دبلوماسي رياضي غير مسبوق، تأتي فيه الكويت بموقع الدولة المحتضنة لمبادرة دولية تحوّل قوة كرة القدم في حشد الجماهير إلى دعم ملموس للأطفال المتأثرين بالأزمات، وتشكّل أساساً قوياً لنسخ مستقبلية تتوسع عاماً بعد عام لتشمل قضايا أوسع.

للمشاركة في المزاد الخيري، تفضلوا بزيارة الرابط التالي: https://4mazad.com/products/productss/71.

يمكن متابعة أحدث المستجدات من خلال حساب المبادرة على إنستغرام instagram.com/footballhumanitykw.