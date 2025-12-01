“الصحة” تفتتح عيادة “تطمن” لخدمات الفحص المبكر بسرية تامة واحترام كامل لخصوصية المراجع

وزارة الصحة تفتتح عيادة "تطمن" للفحص الطوعي والمشورة في مركز سلوى التخصصي

افتتحت وزارة الصحة ممثلة بمنطقة حولي الصحية اليوم الاثنين عيادة (تطمن) للفحص الطوعي والمشورة في مركز سلوى التخصصي بهدف تعزيز الوصول لخدمات الفحص المبكر بسرية تامة واحترام كامل لخصوصية المراجع كجزء من تطوير منظومة الرعاية الوقائية في الكويت.

وقالت رئيس قسم خدمات الصحة العامة بمنطقة حولي الصحية الدكتورة مريم منصوري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن افتتاح عيادة (تطمن) يتماشى مع جهود الوزارة في دعم التشخيص المبكر والحد من انتشار الأمراض المعدية ذات الأهمية للصحة العامة من خلال تقديم فحص فيروس نقص المناعة البشري (HIV) بسرية كاملة ومشورة مهنية قبل وبعد الفحص.

وأضافت منصوري أن العيادة ستقدم أيضا خدمات فحص إضافية تشمل الزهري والتهاب الكبد الفيروسي B و C والسيلان ضمن إطار صحي رسمي يحفظ كرامة المراجع ويطمئن الباحثين عن المعرفة والرعاية دون وصمة أو تمييز.

وأشارت إلى أن افتتاح العيادة يأتي في إطار رؤية وزارة الصحة نحو توسيع نطاق الكشف المبكر وتسهيل الحصول على الفحوصات ورفع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية وطرق الوقاية منها بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي.