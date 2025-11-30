سمو ولي العهد يستقبل وزير الدفاع ورئيس الطيران المدني بمناسبة حصول الكويت على شهادة رئيس “الإيكاو” في رقابة أمن الطيران

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل وزير الدفاع ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح وذلك بمناسبة حصول دولة الكويت على شهادة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لما أحرزته الدولة في إنشاء نظام فعال للرقابة على أمن الطيران والالتزام المستمر بتنفيذ معايير وممارسات المنظمة الموصى بها كما أهدوا سموه حفظه الله درعا تذكاريا بمناسبة افتتاح المدرج الثالث وبرج المراقبة الجديد بمطار الكويت الدولي.

هذا وقد هنأهم سموه حفظه الله على هذا الانجاز متمنيا سموه حفظه الله لهم دوام التوفيق والنجاح ورفع راية الكويت بالمحافل الدولية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.