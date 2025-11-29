الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد عافيته ويعتلي الصدارة موقتا

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

استعاد برشلونة عافيته واعتلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم موقتا، بعد فوزه على ضيفه ألافيس 3-1 السبت على ملعب كامب نو في المرحلة الرابعة عشرة.

بعد خسارة قاسية أمام مضيفه تشلسي الإنكليزي 0-3 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، كان لا بد لبرشلونة أن يستعيد توازنه سريعا ويواصل سلسلة انتصاراته في الدوري التي وصلت إلى أربعة.

وبثلاثية لامين جمال (8) وداني أولمو (26 و90+3)، رفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الذي يحلّ ضيفا على جيرونا الأحد، في حين خسر ألافيس الذي سجل له بابلو إيبانيس (1)، للمرة السادسة وتجمد رصيده عند 15 نقطة.

وانعكس تفاؤل المدرب الألماني هانزي فليك الذي عبّر عنه بعد الخسارة أمام تشلسي، بسبب عودة اللاعبين المصابين و”رفع مستوى الجودة في التدريبات”، على الأداء والنتيجة، ليؤكد الفريق تفوقه على ألافيس بعد تحقيقه فوزه السادس تواليا عليه.

وفاجأ ألافيس جمهور كامب نو بهدف السبق السريع عبر إبيانيس بعد 43 ثانية فقط، حين سدد كرة قريبة جدا وصلته من فيكتور بارادا بعد ركنية.

لكن لامين جمال غير المراقب كسر صيامه عن التسجيل في مباراتين وسجل التعادل بتسديدة قريبة بعد تمريرة خلفية من العائد من الاصابة البرازيلي رافينيا (8).

وسُرعان ما أضاف أولمو الثاني بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة حاسمة ثانية من رافينيا (26).

وأهدر الفريق الكاتالوني مجموعة من الفرص في الشوط الأول، أبرزها من جمال الذي سدد كرة في القائم الأيسر للمرمى، لكن أداء ألافيس القوي لم يمنحه التعادل، حتى أنهى أولمو الأمور من هجمة مرتدة بعدما وضعه جمال في مواجهة المرمى (90+3).