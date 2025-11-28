الجامعة العربية تدين بشدة عدوان الاحتلال على بلدة بيت جن بريف دمشق

جامعة الدول العربية

دانت جامعة الدول العربية بشدة اليوم الجمعة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (بيت جن) بريف دمشق الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين أهالي البلدة.

ونددت الجامعة في بيان بالانتهاكات والاعتداءات المتواصلة من الاحتلال الإسرائيلي على سوريا وما تقوم به قوات الاحتلال من توغلات داخل المنطقة العازلة والمناطق المجاورة في انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وطالبت المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والقوى العاملة من أجل السلام في الشرق الأوسط بالقيام بمسؤولياتها “للجم هذا التغول والانفلات” للاحتلال الإسرائيلي إزاء سوريا وفي المنطقة بأسرها.

كما طالبت بإرغام الاحتلال الإسرائيلي على التوقف عن سياسات زرع الفتن وتأجيج الصراعات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في (بيت جن) فجر اليوم بدعوى اعتقال مطلوبين وتصدوا لها سكان البلدة ليندلع على إثرها اشتباك بين الطرفين.

واستخدم الاحتلال المدفعية والمسيرات في قصف البلدة ما أوقع 13 قتيلا وعددا من الجرحى بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات السورية.