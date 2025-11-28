دولة الكويت تدين وتستنكر توغل وقصف قوات الاحتلال لريف دمشق

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لمحاولة التوغل والقصف المتعمد الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلية اليوم الجمعة على ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا من المدنيين.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها أن هذه الاعتداءات الاجرامية ما هي إلا امتداد للنهج الإسرائيلي المزعزع لأمن واستقرار المنطقة ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الساعية لخفض التصعيد.

وأشارت إلى أن ذلك يمثل انتهاكا سافرا لسيادة الجمهورية العربية السورية على أراضيها ولما نص عليه القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.