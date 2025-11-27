منتخب البرتغال يتوج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت الـ17 سنة بالدوحة

لاعبو البرتغال يحتفلون بالفوز

توج منتخب البرتغال بلقب كأس العالم لكرة القدم تحت ال17 سنة اليوم الخميس عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب النمسا بنتيجة هدف مقابل صفر.

وقد سجل اللاعب البرتغالي انيسيو كابرال الهدف اليتيم في الدقيقة ال 32 من الشوط الاول في المباراة التي اقيمت على استاد (خليفة الدولي) بالعاصمة الدوحة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز المنتخب الايطالي على نظيره البرازيلي بضربات الترجيح (4 -2) عقب تعادلهما سلبا في الاشواط الاصلية والاضافية للمباراة.

يذكر ان منافسات هذه البطولة التي استضافتها قطر في الثالث من الشهر الجاري حيث اقيمت المبارايات في ملاعب داخل أكاديمية (أسباير) عدا المباراة النهائية التي اقيمت اليوم على استاد (خليفة الدولي).