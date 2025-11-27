الصحة: تحقيق إنجاز طبي وطني بإجراء عمليات روبوتية لاستئصال الغدة الدرقية عبر الفم دون جروح ظاهرية

وزارة الصحة تعلن تحقيق فريق جراحة أورام الغدد الصماء بمستشفى جابر الأحمد إنجازا طبيا رائدا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تحقيق فريق جراحة أورام الغدد الصماء بمستشفى جابر الأحمد إنجازا طبيا رائدا تمثل في إجراء عمليات استئصال الغدة الدرقية بالروبوت عبر الفم من دون أي جروح ظاهرية باستخدام تقنية (الاستئصال الروبوتي للغدة الدرقية عبر الفم).

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن التقنية التي استخدمها فريق طبي وطني بقيادة الدكتور سلمان الصفران من أحدث التقنيات العالمية في جراحة الغدة الدرقية ما يضع دولة الكويت في مسار متقدم على خارطة الابتكار الجراحي الدولي.

وأوضحت أن هذه التقنية تشكل تحولا نوعيا مقارنة بالطريقة التقليدية التي تتطلب شقا جراحيا في الرقبة إذ يتم تنفيذ العملية دون أي جرح ظاهري مما يوفر للمريض نتائج تجميلية متميزة ويقلل من الألم وفترة التعافي ويسهم في رفع جودة التجربة العلاجية وتحسين مخرجات الرعاية الصحية.

وبينت أن هذا التطور يجسد نقلة مهمة في إدخال مفاهيم الجراحة الدقيقة والطفيفة التدخل بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو علاجات أكثر كفاءة وأقل تأثيرا على المريض.

وقالت إن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع للخدمات الروبوتية في وزارة الصحة ومستشفى جابر الأحمد ويؤكد قدرة دولة الكويت على مواكبة أحدث التطورات الطبية في العالم.

وأفادت بأن هذا الإنجاز يمهد لمرحلة توسعية مستقبلية تهدف إلى إدخال المزيد من الجراحات الروبوتية المتقدمة في تخصصات الرأس والرقبة بما يعزز حضور البلاد في مجال الطب الجراحي المتطور ويدعم رؤيتها في استكمال بناء منظومة صحية تتسم بالابتكار والريادة.