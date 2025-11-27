بابا الفاتيكان يدعو من أنقرة إلى عدم الاستسلام للصراعات العالمية الراهنة

بابا الفاتيكان ليو الرابع

أكد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الخميس أن الصراعات الراهنة في العالم تمهد على مراحل لحرب عالمية ثالثة داعيا إلى عدم الاستسلام لهذا الأمر أبدا لأن مستقبل البشرية في خطر.

جاءت تصريحات البابا في كلمة ألقاها عقب الاجتماع المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية التي وصل إليها البابا في أول زيارة خارجية له منذ توليه سدة الباباوية في مايو الماضي.

وأردف بابا الفاتيكان “بعد حربين عالميتين نشهد صراعا عالميا شديد التوتر تهيمن عليه استراتيجيات القوة الاقتصادية والعسكرية” وذكر أن تاريخ البشرية يتضمن قرونا من النزاعات وأن العالم حولنا تزعزع استقراره.

ولفت إلى اختيار صورة جسر مضيق تشناق “قلعة الدردنيل” شعارا لزيارته إلى تركيا موضحا أن هذه الصورة “تعبر بوضوح عن الدور الخاص لتركيا”.

ولفت إلى أن الجسر قبل أن يربط بين آسيا وأوروبا وبين الشرق والغرب “فإنه يربط تركيا بذاتها ويجمع مناطق مختلفة للبلاد جاعلا منها تقاطع طرق”.

وأكد البابا أن المجتمعات البشرية تزداد استقطابا وتنقسم تحت تأثير الآراء المتطرفة.

وقال إن سلفه الراحل البابا فرنسيس كان يدعو إلى الشعور بألم الآخرين والإصغاء إلى صرخة الفقراء وصرخة الأرض في مواجهة ما كان يصفها بـ”عولمة اللامبالاة” مشجعا بذلك على “أعمال رحيمة تعكس الإله الواحد الرحيم كثير الرأفة”.

وأشار إلى أهمية العدالة والرحمة والعطف والتضامن واصفا إياها بمعايير حقيقية للتنمية.

وبدأ البابا زيارته إلى تركيا بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة ثم استقبله الرئيس أردوغان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي.

وسيلتقي البابا أيضا مسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني وهيئات دبلوماسية ثم سيتوجه إلى مقر رئاسة الشؤون الدينية ويلتقي برئيسها صافي أرباغوش.

وبعد اجتماعاته في العاصمة سيغادر البابا أنقرة متوجها إلى إسطنبول هذه الليلة.ويجتمع البابا ليو الرابع عشر الجمعة في إسطنبول بداية مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمسؤولين الروحيين في كنيسة القديس إسبرِيت الكاثوليكية (كاتدرائية الروح القدس) في منطقة حربية ثم سيزور “دار الفقراء الفرنسي”.

وبعد ظهر الجمعة يتوجه البابا بمروحية إلى مدينة إزنيك في ولاية بورصة (شمال غرب) حيث يشارك في قداس بمناسبة الذكرى 1700 لمجمع نيقية الأول.

والسبت سيزور البابا جامع السلطان أحمد في إسطنبول ثم يتوجه إلى كنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية القديمة حيث يعقد اجتماعا مع رجال الكنيسة المحليين وقادة المجتمعات المسيحية.

والأحد يغادر بعد الظهر من مطار أتاتورك على متن طائرة خاصة إلى العاصمة اللبنانية بيروت المحطة الثانية في جولته.