×
×

اللجنة الفنية والقانونية الكويتية – العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية تعقد اجتماعها الـ12 في الكويت

اللجنة الفنية والقانونية الكويتية - العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية
الكويت
نُشر :
س
س

عقدت اللجنة الفنية والقانونية الكويتية – العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية الاجتماع الـ12 لما بعد العلامة 162 في دولة الكويت اليوم الخميس برئاسة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون الثنائية السفير محمد بحر العلوم.

وذكرت (الخارجية) في بيان صحفي أن الجانبين أعادا التأكيد على استمرارية عقد اللجنة الفنية والقانونية المشتركة اجتماعاتها بصفة دورية وصولا إلى ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية