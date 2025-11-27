سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ36 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس في قصر بيان اجتماع اللجنة الوزارية رقم 36 لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (36) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

حيث أكد سمو رئيس مجلس الوزراء لأعضاء اللجنة الوزارية على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي تمضي فيها البلاد بخطى متسارعة وبثبات وتقدم للعبور إلى مستقبل واعد مشددا بهذا الصدد على أهمية إطلاق المزيد من المشاريع التنموية الرائدة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والتأسيس القوي والبناء على النجاحات والإنجازات المتحققة كنتاج للعمل الدؤوب والجهود الحثيثة المبذولة من قبل أعضاء لجنة المتابعة الوزارية في ظل التوجيهات السامية من راعي نهضتنا وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واستمعت اللجنة إلى شرح قدمه ممثلو وزارة الأشغال العامة استعرضوا فيه حزم إنشاء مشروع ميناء مبارك الكبير والاجراءات التي تم اتخاذها وإعداد المستندات التعاقدية اللازمة.

كما تم شرح مكونات مشروع إنشاء وصيانة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها والتي تسهم بتطوير منظومة الصرف الصحي في البلاد.

من جهته أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات أن الاجتماع ناقش متابعة تقارير ومستجدات الجهات الحكومية المعنية في إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.

وفي هذا الصدد استمعت اللجنة إلى الفريق الفني الزائر والمكلف بتنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير وحماية البيئة ومكافحة زحف الرمال حيث قدم الوفد الفني تقريرا مرئيا وشرحا مفصلا عن آخر التطورات في تنفيذ المشاريع المتعلقة ببعض المناطق في البلاد وكذلك تم عرض التقنيات الحديثة المستخدمة في معالجة هذه الظواهر الطبيعية كما ناقش سمو رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الوفد الفني الزائر هذه المواضيع ضمن الإستراتيجيات التي تكفل وضع حلول عملية للمبادرات الوطنية عبر خلق فرص عمل ودعم الأمن الغذائي والمائي.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد مليح الرشيدي.