الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة إلى معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع مائلا للحرارة إلى معتدل نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي تصاحبه كتلة هوائية معتدلة نسبيا مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية ولاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة لاحقا وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و30 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس نهار غد الجمعة معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.