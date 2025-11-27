سمو رئيس مجلس الوزراء: شراكة مؤسسة التقدم العلمي وكلية كينيدي استثمار استراتيجي في الإنسان الكويتي

سمو رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة خلال الاحتفاء بمرور 25 عاما على إطلاق البرنامج التنفيذي المشترك بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية كينيدي

أشاد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالشراكة المتجددة بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) وكلية (كينيدي) بجامعة هارفارد بوصفها استثمارا استراتيجيا في الإنسان الكويتي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء في كلمة ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء خلال رعايته وحضوره ملتقى مشاركي البرنامج التنفيذي مع كلية كينيدي الذي نظمته (التقدم العلمي) مساء أمس الأربعاء في المركز العلمي احتفاء بمرور 25 عاما على إطلاق البرنامج التنفيذي المشترك بين المؤسسة والكلية واستعراضا لمسيرة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما ودورها في تمكين القيادات الوطنية وتعزيز صناعة القرار المبني على المعرفة في دولة الكويت.

وأكد سموه في الكلمة دور ومكانة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي باعتبارها منصة وطنية رائدة لدعم البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات منوها سموه بالشراكة المتجددة مع كلية كينيدي بوصفها استثمارا استراتيجيا في الإنسان الكويتي من خلال تزويد القيادات الوطنية بأدوات علمية ومنهجية حديثة في القيادة وصنع القرار وتحليل السياسات العامة بما يواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجالات الاقتصاد والحوكمة والذكاء الاصطناعي.

وذكرت المؤسسة في بيانها أنه انطلاقا من هذا التوجه الاستراتيجي فقد أسست (التقدم العلمي) خلال السنوات الماضية شبكة واسعة من الشراكات العالمية مع مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة شملت كلية لندن للأعمال وجامعة سنغافورة الوطنية وكلية وورتن وجامعة كامبريدج وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومؤخرا الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين (ESMT).

ولفتت إلى أن هذه الشراكات الحقيقية الفاعلة أسهمت في نقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات من مواكبة أحدث أساليب الإدارة والقيادة حيث استفاد من هذه البرامج 1530 مشاركا حتى اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن التعاون مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد في إطار (برنامج الكويت في جامعة هارفارد) الذي انطلق عام 2000 يجسد توجهها نحو الابتكار المبني على البحث والتقنية المتقدمة عبر تصميم برامج تنفيذية متخصصة تستجيب لأولويات دولة الكويت واحتياجات مؤسساتها وتوفر للمشاركين محتوى أكاديميا عالمي المستوى يربط بين أحدث الدراسات النظرية والتطبيقات العملية في الواقعين المحلي والإقليمي.

وأشارت إلى أن البرنامج التنفيذي و(برنامج الكويت في جامعة هارفارد) أسهما منذ انطلاقهما في تخريج 770 مشاركا يشغل 450 منهم مراكز قيادية في مختلف الجهات في الدولة فضلا عن إتاحة فرص واسعة أمام الباحثين والأكاديميين للتعاون مع نظرائهم في جامعة هارفارد من خلال مشروعات بحثية مشتركة وزيارات علمية وزمالات متخصصة مما يعزز مكانة الكويت شريكا فاعلا في إنتاج المعرفة وتطبيقاتها على أرض الواقع.

وأكدت المؤسسة استمرارها في تعميق الشراكة مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد وتوسيع مجالاتها بما يدعم رؤية دولة الكويت في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ويعزز دورها العلمي والإنساني في محيطها الإقليمي والدولي تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.