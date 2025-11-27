وكيل وزارة الدفاع يترأس وفد دولة الكويت المشارك بمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية بنسخته الـ30 في لاهاي

وكيل وزارة الدفاع رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية الدكتور عبدالله مشعل الصباح يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

ترأس سعادة وكيل وزارة الدفاع، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية الدكتور عبدالله مشعل الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CSP-30)، والذي عُقد في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2025.

وألقى سعادته كلمة دولة الكويت أمام الجلسة العامة، حيث أكد على موقف دولة الكويت الراسخ في دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط والعالم خالية تماماً منها. كما شدّد على أهمية التزام الدول الأطراف بآليات التحقق وضمان المساءلة عن أي انتهاكات.

وأكد وكيل وزارة الدفاع خلال كلمته على دعم دولة الكويت الثابت للشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي استخدام للمواد الكيميائية المحظورة ضد المدنيين، مشدداً على إدانة الكويت للعمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين باعتبارها انتهاك فاضح لمبادئ القانون الدول الإنساني.

كما أعرب عن تطلع دولة الكويت لتشكيل الفرق العلمية الجديدة لتعزيز قدرات المنظمة في مجالات البحث والتحقق، مؤكداً دعمها لإنشاء مختبر علمي متخصص في دولك الكويت.

وفي ختام كلمته دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية، مشدداً على ضرورة استمرار الحوار البنّاء لضمان الأمن والسلم الدوليين.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وكيل وزارة الدفاع والوفد المرافق عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود والمسؤولين الدوليين، جرى خلالها بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الجوانب التقنية والتشريعية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

وقد ضم وفد دولة الكويت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا السيد إبراهيم فيصل الدعي، وعدداً من ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع.