بهبهاني والجادر يقدمان بمقترح يهدف لتطوير الحدائق العامة عبر شراكة مع القطاع الخاص

عضو المجلس البلدي إسماعيل حيدر بهبهاني وفهد العبدالله الجادر

قدّم عضوا المجلس البلدي فهد العبدالجادر وم. إسماعيل بهبهاني مقترحًا شاملًا لتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير الحدائق العامة بمختلف مناطق دولة الكويت

وجاء في البيان: في ظل الحاجة إلى تحسين جودة المرافق العامة وتعزيز دور المساحات الخضراء في الأحياء السكنية والمناطق الحضرية، نتقدّم بهذا المقترح الذي يهدف إلى تطوير الحدائق العامة، عبر إشراك القطاع الخاص والجهات المعنية في تطويرها وصيانتها، بإشراف لجنة تنظم العملية من المجلس البلدي والبلدية.

فكرة إدارة الحدائق العامة:

تقوم فكرة المقترح على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تصميم وتنفيذ وتطوير الحدائق العامة في مختلف المناطق، وذلك من خلال آلية منظمة تشرف عليها لجنة فنية مختصة من قبل المجلس البلدي والبلدية، مع إشراك كفاءات أكاديمية من جامعة الكويت كلية العمارة لإعداد تصاميم مبتكرة من قبل طلبة كويتيين.

هذه الآلية تخلق شراكة حقيقية بين المجلس، المجتمع، والمؤسسات الخاصة، وتساعد على تحويل الحدائق من مساحات تقليدية محدودة الاستخدام إلى مناطق بيئية حديثة ذات طابع تفاعلي، ترفيهي، وصديق للبيئة.

محاور المقترح:

تشكيل لجنة فنية مختصة من المجلس البلدي لتحديد الحدائق العامة المؤهلة لتطوير ومتابعة الإجراءات. تخصيص نسبة تجارية للمشاتل الكويتية محددة ضمن إطار المشروع بما يحقق فائدة اقتصادية للطرفين القطاع العام والخاص. يسمح للمشاتل بعرض منتجاتها في مواقع محددة داخل الحديقة بما يشجع على اقتناء النباتات المحلية. تتولى المشاتل المتعاقدة مسئولية صيانة الحدائق والعناية بالنباتات ضمن نطاق الاتفاق ووفقاً للمعايير الجودة المعتمدة من الجهات المعنية.

أهداف تطوير الحدائق العامة: