الكويت تؤكد أمام مؤتمر “اليونيدو” بالرياض التزامها بالتنمية الصناعية المستدامة

وفد دولة الكويت في المعرض

أكد وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الـ 22 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في العاصمة السعودية التزام الكويت بالتنمية الصناعية المستدامة.

وترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر ممثل وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي.

وذكرت الهيئة العامة للصناعة في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن دولة الكويت ترشحت خلال المؤتمر لعضوية مجلس التنمية الصناعية مؤكد رغبة الكويت في تعزيز دورها داخل منظومة العمل الصناعي الدولي والمساهمة في صياغة السياسات الداعمة للتنمية المستدامة والابتكار الصناعي والتقنيات النظيفة وقد فازت بمقعد بعضوية مجلس التنمية الصناعية.

كما شارك وفد الكويت في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والتي تم من خلاله إقرار توصيات إستراتيجية التكامل الصناعي العربي التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك).

وأكد الوفد خلال الاجتماع دعم الكويت الكامل للاستراتيجية الجديدة لما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الصناعي العربي ورفع القدرة التنافسية للصناعات في دول المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر شاركت الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر وقدمت خلال مشاركتها عرضا متكاملا تعرف من خلاله الحضور على أبرز أهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت للعام 2035 والخدمات التي توفرها لدعم المجال الصناعي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي دولة الكويت إلى إبراز مكانة القطاع الصناعي الكويتي على الساحة العالمية وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية واستكشاف فرص التعاون التي تسهم في دعم التنمية الصناعية المستدامة.