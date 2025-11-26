بنك برقان يحصد جائزة التميّز في التحول الرقمي خلال فعالية “يوم إس إيه بي لابتكار الأعمال”

مدير عام- نظم المعلومات في بنك برقان براك المطر

في إطار سعيه المتواصل لدعم الابتكار المصرفي والتحول الرقمي، شارك بنك برقان في فعالية «يوم إس إيه بي لابتكار الأعمال»، حيث تعد شركة «إس إيه بي» الرائدة عالمياً في تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال، شريكاً استراتيجياً للبنك. وأقيمت الفعالية، برعاية وزارة الدولة لشؤون الاتصالات في فندق والدورف أستوريا الكويت، تحت عنوان “نحو مستقبل الكويت الرقمي: دور التطبيقات المتكاملة والبيانات والذكاء الاصطناعي”. وخلال حفل تكريم العملاء على هامش الفعالية، تسلّم السيد/ أحمد حاجيه، مساعد المدير العام – قطاع تقنية المعلومات، نيابةً عن بنك برقان، جائزة “التميّز في التحول الرقمي”. ويأتي هذا التكريم تقديراً للإنجازات المتميّزة للبنك في توظيف تقنيات SAP لرفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، ودعم الابتكار في القطاع المصرفي.

وتُعدّ مشاركة بنك برقان وحصوله على الجائزة دليلاً راسخاً على ريادته وتأثيره الواسع في قطاع الابتكار المصرفي والتكنولوجيا محلياً وإقليمياً، كما تعكس التزامه بدعم رؤية الكويت 2035.

وبهذا التكريم، صرح السيد/ براك المطر، مدير عام – إدارة نظم المعلومات في بنك برقان: “يشرّفنا في بنك برقان أن نحظى بتقدير شركائنا الكرام في SAP على تميّزنا في التحول الرقمي. يرتكز هذا التميّز على توظيفنا لتقنيات SAP لتدعيم قيمة البيانات واعتبارها مورداً استراتيجياً في جميع مستويات العمليات التشغيلية”. وتابع قائلاً: “تُمثّل المعلومات والتكنولوجيا القوى الدافعة للأسواق والاقتصادات العالمية. وتماشياً مع ثقافتنا الاستباقية ومسيرتنا الطموحة في التحول الرقمي، نواصل الاستثمار بلا حدود في أحدث برامج إدارة المعلومات وتحليلها. ولهذا السبب، تُعدّ شراكتنا الاستراتيجية مع SAP ركيزة في ثقافتنا المؤسسية، لتطوير البيانات وتحليلاتها للارتقاء المستمر بكافة جوانب البنك، بدءاً من الخدمات المصرفية المقدّمة لعملائنا وصولاً إلى تجربة الموظفين وثقافة العمل بشكل عام”.

وقد صرحت، السيدة/ سندس بوشهري، المدير التنفيذي لشركة SAP في الكويت: “يسعدنا تكريم بنك برقان بجائزة التميّز في التحول الرقمي خلال فعالية يوم الابتكار. لقد قدّم بنك برقان مثالًا يُحتذى في القيادة الاستثنائية من خلال توظيف حلول “SAP” التقنية لتعزيز كفاءة العمليات، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم الابتكار في القطاع المصرفي الكويتي. ويعكس التزام البنك الاستراتيجي بالتحول الرقمي انسجامًا تامًا مع رؤية الكويت للنمو المستدام والتطور التقني. ونحن فخورون بشراكتنا الوثيقة مع بنك برقان ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بينما يواصل البنك ترسيخ مكانته كأحد أبرز روّاد التميز القائم على التكنولوجيا في المنطقة.”

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر وأحمد حاجيه مساعد المدير العام – قطاع تقنية المعلومات في بنك برقان وسندس بوشهري المدير التنفيذي لشركة SAP في الكويت

وقد قام فريق SAP الإقليمي باختيار بنك برقان لهذه الجائزة المرموقة، في تطبيق حلول SAP عبر مختلف وحدات الأعمال، وما ترتب على ذلك من تأثير إيجابي وملموس على الكفاءة التشغيلية والابتكار والعمليات التي تركز بشكل أساسي على العملاء. كما يأتي التكريم تأكيداً على التوافق الاستراتيجي العميق لجهود البنك مع رؤية الكويت للتحول الرقمي والنمو المستدام، ويعكس قوة الشراكة والتعاون المستمر مع SAP لتحقيق التميّز القائم على التكنولوجيا”.

بالإضافة إلى التكريم والجوائز، غطت الفعالية جوانب متعددة حول مستقبل الكويت الرقمي من خلال سلسلة من الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش الملهمة. وقد تناولت النقاشات محاور رئيسية شملت: تمكين الأفراد والعمليات لتحقيق تحول رقمي فعّال، وقيادة التحول المستدام بالتعاون مع SAP، وتحويل البيانات إلى قرارات وأفعال ملموسة، وإثراء الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في الأداء. وإلى جانب تبادل الرؤى القيّمة واستعراض حالات الاستخدام المبتكرة لتطبيقات SAP، شكّلت الفعالية منصة مثالية لبنك برقان لتوسيع شبكة شركائه الاستراتيجيين، دعماً لمسار التحول نحو مستقبل رقمي يضع العملاء في صميم أولوياته.

وتجسيداً لرؤيته واستراتيجيته الهادفة إلى أن يصبح البنك الأكثر حداثة وتطوراً في الكويت، أبرم بنك برقان مؤخراً اتفاقية شراكة مع SAP لتطبيق نظام SuccessFactors، وهو نظام متقدّم ومتكامل لإدارة الموارد البشرية. ويعتبر اعتماد هذا النظام القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات، إنجازاً بارزاً لإدارتي الموارد البشرية ونظم المعلومات بالبنك، حيث وفّر للموظفين تجربة رقمية متقدّمة تُساهم في دعم نموهم وتطورهم المهني.

وتأكيداً لدوره كجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار المصرفي في الكويت، يحرص بنك برقان على الدعم والمشاركة في أبرز الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية في مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار. وفي هذا الإطار، شارك البنك في قمة IDC الكويت 2025 لرؤساء تقنية المعلومات والتي نُظّمت تحت شعار “بناء مؤسسات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي”، إضافةً إلى فعالية NEXUS 2024، التي تُعدّ الأكبر للتكنولوجيا والابتكار في الكويت. وتقديراً لتأثير البنك الملحوظ في هذا القطاع، حاز السيد/ براك المطر حصل على جائزة “Legend CIO” عن فئة “من لديه خبرة لأكثر من 20 عاماً في مجال تقنية المعلومات” وذلك ضمن جوائز قمة World CIO 200 لأكثر رؤساء تقنية المعلومات تأثيراً على مستوى العالم في مختلف القطاعات لعام 2024.