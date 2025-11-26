وزراء الإعلام العرب يزكون دولة الكويت لرئاسة المكتب التنفيذي للعامين المقبلين

جانب من اعمال الدورة الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب

زكى مجلس وزراء الإعلام العرب دولة الكويت لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس للعامين المقبلين خلال أعمال الدورة ال55 التي انطلقت اليوم الأربعاء بمشاركة الوزراء والمسؤولين عن الإعلام في الدول العربية.

وأعرب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في كلمة عقب التزكية عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لأعضاء مجلس وزراء الإعلام العرب على الثقة الكريمة باختيار دولة الكويت لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس مؤكدا أن هذه المسؤولية موضع اعتزاز وسيتم حملها بكل جدية وإخلاص إدراكا لأهمية هذا الدور في دعم مسار التعاون الإعلامي العربي وتعزيز حضوره في مختلف المحافل.

كما أعرب الوزير المطيري عن بالغ تقديره لوزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري على ما قام به من جهود مميزة خلال رئاسته السابقة للمكتب التنفيذي التي كان لها أثر ملموس في تطوير آليات العمل الإعلامي المشترك ومواكبة المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن دولة الكويت ملتزمة بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات والعمل على توسيع آفاق التعاون بين الدول الأعضاء والسعي نحو إعلام عربي أكثر تأثيرا وتفاعلا مستندين في ذلك إلى دعم ومساندة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس وبما يعزز دور الإعلام في خدمة تطلعات الأمة وترسيخ حضورها في مختلف الميادين.

وأوضح ان التزكية تعكس تأكيدا على ما تمثله الكويت من نموذج إعلامي رائد ورؤية استراتيجية تسعى لتطوير المنظومة الإعلامية العربية بما يتوافق مع المتغيرات والتحديات الحالية وبما يعزز قدرتها على إيصال الرسالة العربية بفاعلية ومسؤولية.

وتعكس هذه التزكية الثقة التي تحظى بها دولة الكويت ومكانتها في دعم مسار العمل الإعلامي العربي المشترك وتعزيز دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشارك دولة الكويت في أعمال الدورة ال55 بوفد برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ويضم مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري والوكيل المساعد بوزارة الإعلام لشؤون الخدمات سالم الوطيان.