الأشغال: نقلة نوعية في مشاريع الطرق والبنية التحتية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي

المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح

استعرضت وزارة الأشغال العامة أبرز إنجازاتها ومشاريعها المستقبلية خلال عرض مرئي شامل قدمه المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس أحمد الصالح في مركز التواصل الحكومي اليوم الأربعاء مسلطا الضوء على النقلة النوعية في مشاريع صيانة الطرق والبنية التحتية ومشاريع النقل الكبرى وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.

وقال الصالح خلال العرض إن الوزارة نجحت في تنفيذ عقود صيانة جذرية واسعة النطاق شملت فرش 5ر9 مليون متر مربع من الأسفلت للطرق الداخلية في جميع المحافظات و5ر5 مليون متر مربع للطرق السريعة مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن 12 عقدا لصيانة الطرق الداخلية و6 عقود للطرق السريعة تم توقيعها ومباشرة العمل بها لتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها. وأضاف أن الوزارة تتبع خطة واضحة ومدروسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال مؤكدا أن “صوت المواطن مسموع” وأن الوزارة حريصة على تلبية احتياجاته وتذليل أي عقبات تواجهه.

وكشف الصالح عن تفاصيل مشروع السكة الحديد (الخليجي) الذي سيربط الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي موضحا أن المشروع يمتد من منفذ النويصيب إلى منطقة الشدادية بطول 111 كيلومترا وتم تخصيص محطة رئيسية له في الشدادية بمساحة مليوني متر مربع. وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضا ربطا سككيا بين الكويت والرياض بقطار فائق السرعة لافتا إلى أن الاستشاري سيقدم التصميم النهائي للمشروع في يناير المقبل تمهيدا لطرحه للتنفيذ ليكون جاهزا في الموعد المرتقب ديسمبر 2028 – 2030.

وفيما يخص المشاريع الكبرى أعلن الصالح عن قرب توقيع عقد مشروع ميناء (مبارك الكبير) الشهر المقبل ضمن مذكرة التفاهم مع الصين بالإضافة إلى التقدم الملحوظ في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد بمكوناته الثلاثة (مبنى الركاب ومواقف السيارات والطرق والخدمات) ليكون أيقونة للنقل الجوي في المنطقة. واستعرض عددا من الإنجازات التي تحققت مؤخرا منها افتتاح تقاطع دروازة العبدالرزاق وجسر الأفنيوز وقرب افتتاح أجزاء حيوية من مشروع تطوير شارع دمشق وطرق جنوب السرة وجسر صباح الناصر مما سيساهم في تخفيف الازدحام المروري بشكل كبير.

وتطرق الصالح إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية للصرف الصحي مشيرا إلى مشروع محطة أم الهيمان الذي ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وينتج 500 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيا ورباعيا لتغذية المناطق الزراعية والحدائق في المناطق الجنوبية والوسطى. وذكر أن الوزارة تعمل على تطوير محطة تنقية كبد الشمالية لتأمين منظومة الصرف الصحي في المنطقة الشمالية والاستفادة القصوى من المياه المعالجة في الزراعات التجميلية والتحريج.

وشدد الصالح على التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة من خلال تطوير وتحديث مختبرات الطرق والمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث واستخدام تقنيات حديثة لفحص الطرق وضمان مطابقتها للمواصفات. وأكد حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال اعتماد الدليل الاسترشادي للحوكمة المؤسسية والمشاركة في مشروع (أداء) مع (نزاهة) وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي لضمان النزاهة والمساءلة.

ولفت إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها الوزارة في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل) وتطوير نظام (GIS) الموحد لمتابعة مشاريع الطرق والصيانة بدقة عالية وتوثيق كافة البيانات المتعلقة بها لسنوات طويلة. وأشار إلى نجاح الوزارة في تكويت العقود الحكومية بنسبة 100 في المئة في عقود الصيانة وتوفير الأمان الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في هذه المشاريع بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي.

وثمن الصالح في ختام عرضه الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء لمشاريع الوزارة ومتابعتهم الحثيثة لنسب الإنجاز مشيدا بالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية الأخرى وتفهم المواطنين لطبيعة الأعمال الجارية والتي تهدف في النهاية إلى توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة تليق بدولة الكويت.