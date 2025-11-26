انطلاق أعمال دورة مجلس وزراء الإعلام العرب بمشاركة الكويت

وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشاركة وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لبحث البنود التي أقرها المكتب التنفيذي امس ومن بينها ميثاق الشرف العربي ودعم القضية الفلسطينية.

وتولى وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى رئاسة الدورة خلفا لوزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء الاعلام العرب.

وتتصدر القضية الفلسطينية مشروع جدول الأعمال الذي يناقش كذلك ميثاق الشرف الإعلامي العربي ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

كما يناقش الاجتماع الوزاري بندا بعنوان (اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني) ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 فضلا عن وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية.

ويبحث الاجتماع أيضا بندا حول تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب وآخر حول إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل فضلا عن بند حول “عاصمة الإعلام العربي” والإعلام البيئي.

ويستعرض مجلس وزراء الإعلام العرب سبل توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي ومدى تأثيره على العنصر البشري والتعاون العربي – الصيني في مجال الإعلام.

ويناقش المجلس أيضا أنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة العربية في الخارج والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.

ومن المقرر ان يعتمد المجلس التشكيل الجديد لمكتبه التنفيذي للعامين المقبلين واعتماد مشاريع القرارات التي رفعها المكتب التنفيذي في ختام اجتماعه أمس.

ويضم وفد دولة الكويت الى الاجتماع برئاسة وزير الإعلام مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري والوكيل المساعد بوزارة الاعلام لشؤون الخدمات سالم الوطيان.