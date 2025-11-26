بنك بوبيان يكرم موظفيه الفائزين في مسابقة “فكرة 2025”

المدير التنفيذي لإدارة الشراكات والابتكار في بنك بوبيان سارة المطاوعة ومساعد المدير في إدارة الشراكات والإبتكارسليمان المطوع

أعلن بنك بوبيان عن اختتام مسابقة برنامج “فكرة 2025” وتكريم المشاريع والأفكار الفائزة ضمن النسخة الأكبر والأكثر تميزاً منذ إطلاق البرنامج، والذي يهدف إلى تمكين الموظفين واستثمار أفكارهم في تقديم حلول مصرفية ورقمية مبتكرة تُسهم في تحسين كفاءة العمليات والأنظمة التشغيلية، ودعم التوجهات المستقبلية للبنك.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة غير مسبوقة، تضمنت 52 فكرة تطويرية مقدمة من الموظفين من مختلف الإدارات والتخصصات بالبنك، حيث ركزت أكثر الأفكار على تقديم حلول جديدة تُسهم في تعزيز تجربة العملاء، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى أفكار لمشاريع تهدف إى دعم ونمو في المبيعات وخلق فرص جديدة للتوسع، ليعكس هذا الإقبال ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز قدرات الموظفين على تعزز مسار النمو المستدام وتدعم تطور نموذج العمل المؤسسي.

وأُقيمت نهائيات البرنامج والتكريم بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري، إلى جانب عدد من قيادات الإدارة التنفيذية.

الابتكار جزء من هوية بوبيان

وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لإدارة الشراكات والابتكار في البنك سارة المطاوعة “يواصل بنك بوبيان تعزيز جانب الإبداع وتبني الحلول المبتكرة بين كوادره، إيماناً بأن التطوير المستمر ركيزة أساسية في هوية البنك ونهجه نحو تحقيق أداء استثنائي يعزز ريادته في الصناعة المصرفية، ويمنح العملاء تجربة أكثر تطوراً وتكاملاً.”

وأضافت أن برنامج “فكرة” بات إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها البنك في إطلاق طاقات موظفيه، ومنحهم مساحة عملية لابتكار أفكار تطويرية تواكب متطلبات العمل وتعزز توجهات البنك المستقبلية في مختلف المجالات.

وشهد البرنامج هذا العام الإعلان عن فوز ثلاثة مشاريع مبتكرة، بلغت مستوى عالٍ من الاحترافية، من ضمنها أفكار قائمة بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تأكيد على حرص الموظفي على تطوير مهاراتهم التقنية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

عبدالله التويجري وعدد من القيادات التنفيذية يكرمون الفريق الفائز بالمركز الأول

فهم استراتيجي وطموح للتطوير

من جانبه، قال مساعد المدير في إدارة الشراكات و الإبتكارسليمان المطوع، أن مستوى الأفكار المقدمة يعكس فهماً واضحاً لرؤية بنك بوبيان الاستراتيجية، وقدرة الموظفين على طرح حلول مبتكرة تستند إلى معايير مهنية وتتوافق مع احتياجات نموذج أعمال البنك.

وأشار إلى أن الإدارات المختصة سوف تباشر خلال الفترة المقبلة دراسة الأفكار المميزة وتقييمها بهدف تحويل الأنسب منها إلى مشاريع وخدمات قابلة للتطبيق ضمن منظومة العمل، مؤكداً أن التكامل بين الإدارات كان عاملاً محورياً في إبراز أفكار تخدم التوجهات المستقبلية للبنك.

وتقدمت المطاوعة بالشكر لجميع الموظفين المشاركين على أفكارهم المميزة، مهنئة الفائزين بالمراكز الأولى تقديراً لأفكارهم التي تتماشى مع جهود البنك نحو ترسيخ بيئة محفزة على الابتكار.

وأكدت في ختام تصريحها أن الإدارة التنفيذية في بنك بوبيان مستمرة في احتضان ورعاية الإبداع المؤسسي، بما يعزز ثقة الموظفين بقدراتهم ويدعم تطورهم المهني، ويضمن استمرار توليد حلول تصنع أثراً فعلياً.

وبدورهم، عبر الفائزون في مسابقة برنامج “فكرة” عن سعادتهم وتقديرهم لجهود إدارة بنك بوبيان في إتاحة الفرصة لهم لطرح أفكارهم وتطويرها، وتسخير كافة الأدوات التي تساعدهم على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مؤكدين أن بيئة العمل الداعمة التي يوفرها البنك تمثل قيمة مؤثرة في تعزيز روح الإبداع لديهم وتشجيعهم على المساهمة في تطوير منظومة العمل وتحسين تجربة العملاء.