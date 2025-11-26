كلية لندن للأعمال تصدر دراسة عن فلاورد وتُعلن عنها خلال حفل افتتاحها في الرياض

أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إصدار كلية لندن للأعمال (LBS) دراسة جديدة حول رحلتها ونموّها، وذلك خلال حفل افتتاح الكلية رسمياً في الرياض.

وأُقيم الحفل تحت رعاية، معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، شهد حضور نخبة من القيادات في القطاعين العام والخاص، وأعضاء هيئة التدريس، وخريجي الكلية، ما يعكس أهمية المناسبة وتعزيز الروابط الأكاديمية والمعرفية بين الكلية والمملكة.

وخلال الفعالية، قدّمت كلية لندن للأعمال الدراسة الخاصة بفلاورد عبر جلسة حوارية شارك فيها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفلاورد السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني، والرئيس التنفيذي لشركة Impact46 عبدالعزيز العمران، أحد أبرز مستثمري فلاورد الأوائل، وأدارت الجلسة البروفيسور لويزا أليماني، صاحبة الدراسة وأستاذة في الكلية.

وتتناول الدراسة رحلة فلاورد منذ انطلاقتها كشركة ناشئة إقليمية وصولًا إلى كونها لاعباً رائداً في التجارة الإلكترونية، مسلّطة الضوء على القرارات الاستراتيجية، نموذج العمل، ثقافة الابتكار، ودور الشركة في إعادة تعريف تجربة الإهداء في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: “إنها لحظة فخر لنا جميعًا في فلاورد، ولِي بصفة خاصة كخريج من كلية لندن للأعمال. إن رؤية قصتنا تُدرَّس في سياق أكاديمي على يد مؤسسة كان لها دور محوري في تشكيل رحلتي القيادية، يعكس مدى التقدم الذي حققناه والتزامنا المستمر بالتعلم والابتكار والنمو. أشعر بامتنان كبير للأستاذة أليماني، ولشركائنا، ولأسرة كلية لندن للأعمال بأكملها على هذا التكريم. إن أعضاء فريقنا هم المحرّك الحقيقي لنجاحنا، وهذا التكريم هو قصتهم بقدر ما هو قصة الشركة.”

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـImpact46، السيد/ عبدالعزيز العمران، الرئيس التنفيذي على متانة الشراكة التي تجمع الطرفين، ودور التعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين في تمكين الابتكار ودفع عجلة النمو في المنطقة.

ويأتي إطلاق دراسة الحالة ضمن جهود كلية لندن للأعمال لتعزيز حضورها في المملكة، ودعم مسيرة المعرفة والقيادة وإثراء المنظومة الريادية تماشياً مع مستهدفات التحول الوطني.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.