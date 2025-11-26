وزير الصحة يزور بنك الخليج ويشيد بدوره في دعم وتوظيف ذوي الهمم

سامي محفوظ وفيصل العدساني في استقبال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

في إطار الاهتمام الحكومي بدعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز دورهم في المجتمع وسوق العمل، قام معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي بزيارة رسمية إلى بنك الخليج، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي بالوكالة سامي محفوظ، ونائب الرئيس التنفيذي بالوكالة فيصل العدساني ومدير عام الموارد البشرية بالوكالة حامد التميمي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وكبار مسؤولي البنك.

وجاءت هذه الزيارة تقديراً للجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في مجال تمكين الكوادر الوطنية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصه على تقديم بيئة عمل شاملة تدعم اندماجهم المهني والاجتماعي، ضمن جهوده المتواصلة في ترسيخ مبادئ الاستدامة الاجتماعية.

وخلال الزيارة، عبّر معالي وزير الصحة عن اعتزازه بما لمسه من التزام حقيقي لدى بنك الخليج في تطوير البرامج المعنية بتوظيف ذوي الهمم وتوفير فرص عادلة لهم، مؤكداً أن القطاع المصرفي يُعد شريكاً أساسياً في دعم خطط الدولة الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأشاد معاليه بالدور الرائد الذي يقوم به بنك الخليج على وجه الخصوص في هذا المجال، حيث تبنى البنك سياسات واضحة وبرامج تدريبية متكاملة تهدف إلى تطوير مهارات الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في مسيرة العمل المصرفي.

وشهدت الزيارة تكريم خاص لمجموعة من الموظفين والموظفات من ذوي الهمم العاملين في البنك، مما يعكس اهتمام البنك وقيادته التنفيذية بتقدير جهودهم وإبراز إسهاماتهم في تطوير الأداء المؤسسي. وقدم معالي وزير الصحة دروع التكريم للمكرّمين، مؤكداً أن هذا التكريم هو رسالة دعم معنوي تهدف إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على مواصلة التميز والابتكار في أعمالهم اليومية.

وزير الصحة يكرم إحدي موظفات البنك من ذوي الهمم

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج سامي محفوظ عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها موظفو البنك من ذوي الهمم، مؤكداً أن البنك سيواصل العمل على تعزيز مشاركتهم وتوفير الفرص التي تمكنهم من النمو المهني وإبراز قدراتهم. موضحاً أن قصص النجاح التي حققها العديد منهم تُعد دافعاً للبنك إلى توسيع جهوده في هذا المجال.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج فيصل العدساني أن البنك يضع تمكين ذوي الهمم على رأس أولوياته، انسجاماً مع دوره الوطني ومسؤوليته الاجتماعية، مشيراً إلى أن البنك يعمل باستمرار على تطوير مبادرات مستدامة تدعم دمج هذه الفئة في بيئة العمل، سواء من خلال توفير التجهيزات المناسبة لهم أو تبني برامج تدريب وتأهيل متخصصة.

بدوره، قال مدير عام الموارد البشرية بالوكالة حامد التميمي إن بنك الخليج يعد من أكبر جهات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من منطلق ايماننا الكامل بقدراتهم، وفي إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة بسواعد جميع فئات المجتمع الكويتي، وذلك انطلاقاً من استراتيجيته لعام 2030، ورؤية دولة الكويت 2035 .

واستمع معالي الوزير إلى شرح حول المبادرات التي ينفذها البنك لدعم ذوي الهمم والعمل على دمجهم وظيفياً، مؤكداً أن هذه الجهود تشكّل نموذجاً يُحتذى به على مستوى القطاع الخاص، مؤكداً أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل نقطة تحول مهمة نحو مجتمع أكثر شمولاً وتقدماً، يتمتع فيه كل فرد بفرص متساوية للمساهمة في التنمية.

يذكر أن بنك الخليج يحرص على رعاية والمشاركة في المبادرة الوطنية «شركاء لتوظيفهم» لدعم الأشخاص ذوي الهمم، الذي تنظمه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سنوياً كما أن البنك حاصل على جائزة “أفضل تنفيذ لمبادرات التنوع والشمولية” من قبل مجلة ميد العالمية تقديراً لجهوده في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية وتوفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتضمن فرص متكافئة للجميع.