مقتل مطلوبين اثنين وجرح ثلاثة عناصر أمن في مداهمة شمال الاردن

العلم الأردني

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان الأربعاء مقتل مطلوبين اثنين “من حملة الفكر التكفيري” قتلا، وإصابة ثلاثة عناصر أمن خلال مداهمة في الرمثا شمال المملكة.

وجاء في البيان أن “قوة أمنية خاصة داهمت مساء الثلاثاء موقعا في لواء الرمثا كان يؤوي شقيقين مطلوبين من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة”.

وتقع الرمثا (نحو 70 كيلومترا شمال عمان) على حدود المملكة الشمالية مع سوريا، وتقابلها درعا جنوب سوريا.

ولم يوضح البيان جنسية المطلوبين وان كانت تلك القضايا تتعلق بالارهاب، أو ان كان الاثنان ينتميان لجماعة او تنظيم ارهابي.

وذكر البيان أنه “فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوّة المداهِمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج”.

وأضاف أنه “تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما”.

ووفقا للبيان أبعدت القوة الأمنية والدتهما دون أن يمسها أذى، كما تم ضبط مجموعة أسلحة وعتاد في الموقع.

ووفقا لمقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرت المداهمة لساعات قبل وبعد منتصف الليلة الماضية، وسط تبادل لإطلاق النار وانتشار أمني كثيف.

ويشدد الأردن منذ أكثر من عقدين قبضته في التعامل مع حملة الفكر التكفيري والتيارات الجهادية في المملكة بعد مشاركة عناصر منهم في القتال في العراق وسوريا وتنفيذ عمليات ارهابية ضد المملكة.