التعليم العالي: خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2027/2026 تنسجم مع احتياجات سوق العمل

وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري

أكد وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري اليوم الثلاثاء أن خطة الابتعاث للعام الأكاديمي 2027/2026 روعي في إعدادها الانسجام مع احتياجات سوق العمل لضمان إعداد وتأهيل كوادر وطنية قادرة على دعم القطاعات الحيوية والمستقبلية في الدولة.

وقال الدكتور البصيري في تصريح صحفي إن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال بعد اعلانه عن خطة البعثات لهذا العام بشكل مبكر لتمكين الطلبة من الاطلاع على التخصصات والمتطلبات بوقت كاف.

وأضاف أن خطة الابتعاث لهذا العام اشتلمت على التخصصات الطبية والطبية المساندة والتخصصات التقنية والتكنولوجية حيث سيكون التسجيل بعد انتهاء العام الدراسي 2026/2025 لجميع خريجي التعليم العام والخاص بوزارة التربية وفق توقيت زمني محدد يضمن جاهزية الطلبة للتقديم.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت توزيعا متوازنا للتخصصات على دول الابتعاث وفق معايير أكاديمية مدروسة للحد من التكدس الطلابي في دولة واحدة وتعزيز التنوع الأكاديمي والمؤسسي بهدف رفع جودة وكفاءة المخرجات التعليمية والاسهام بتلبية احتياجات سوق العمل.

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور البصيري أن الوزارة تستعد غدا الأربعاء لإطلاق الحملة الوطنية السنوية (وجهني) بصيغتها المطورة لتتزامن مع إعلان خطة الابتعاث والتي تهدف إلى توعية طلبة الصف الثاني عشر بفرص الابتعاث والتخصصات المستقبلية ومساعدتهم في اختيار تخصصاتهم بثقة ووعي.

وأفاد أن الحملة ستنطلق على مرحلتين الأولى (المرحلة الإرشادية) وذلك عبر زيارات ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية ضمن برنامج إرشادي متكامل فيما ستكون المرحلة الثانية (المرحلة التوجيهية) في المقر الميداني للحملة بـ(مجمع الأفنيوز) لتقديم المعلومات المباشرة للطلبة وأولياء الأمور عن التخصصات ومتطلبات الابتعاث وآلية التسجيل.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الوزارة لرفع جودة مخرجات الابتعاث وضمان أن يحظى الطلبة بتجربة تعليمية ناجحة منذ يومهم الأول.