سمو ولي العهد يستقبل وزراء الدفاع لدول الخليج بمناسبة انعقاد الدورة الـ22 لمجلس الدفاع الخليجي المشترك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي ووزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين الشقيقة سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان الشقيقة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن خالد درج الشريعان وذلك بمناسبة انعقاد الدورة ال22 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.