سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد سفراء الجزائر وكازاخستان والأرجنتين وكندا وجيبوتي

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير عمر بلحاج ابن محمد سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسفير يرجان ايليكييف سفيرا لجمهورية كازاخستان والسفير راميرو هيرنان فيوسو سفيرا لجمهورية الأرجنتين والسفير تارا شيرواتر سفيرة لكندا والسفير عيسى خيري روبله سفيرا لجمهورية جيبوتي وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن جابر الزيد وآمر الحرس الأميري اللواء الركن بدر عامر السحلول.