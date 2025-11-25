“زين” تدفع بأجندة الكويت الرقمية عبر شراكاتها في قطاع التكنولوجيا

الوزير عمر العمر والسفير هانس كريستيان رايبنتس وسندس بوشهري يُكرّمون حمد المرزوق على دعم زين

أعلنت زين الكويت عن رعايتها لـ “يوم ابتكار الأعمال” الذي نظّمته شركة SAP الكويت تحت عنوان “مُستقبل الكويت الرقمي بقيادة التطبيقات المُتصلة والبيانات والذكاء الاصطناعي”، بمشاركة نُخبة من قيادات الأعمال والتكنولوجيا وصُنّاع القرار من مُختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

شاركت زين في حفل الافتتاح تحت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت هانس كريستيان فرايهير فون رايبنتس، ووكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، والرئيس التنفيذي لحلول الأعمال في زين الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا دعيج العود، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، والمدير العام لـ SAP الكويت سندس بوشهري.

وأتت رعاية زين لهذا الحدث في إطار استراتيجيتها للدفع بأجندة الكويت الرقمية عبر شراكاتها في قطاع التكنولوجيا، مثل الشراكة الوثيقة مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة لإطلاق مشروع العدادات الذكية الذي شكّل منذ العام 2017 أحد أوائل مشاريع التحوّل الرقمي في الكويت.

العمر وبوشهري يتوسطان المرزوق والعود والخشتي وفريق زين في جناح الشركة

هذا بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع روّاد التقنية العالميين مثل SAP لتمكين المؤسسات من تبنّي الحلول السحابية والاعتماد على البيانات الموثوقة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة العملاء، ودعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 في بناء اقتصادٍ متطورٍ قائمٍ على الابتكار والمعرفة.

ويُعد هذا الحدث من أبرز التجمّعات المُتخصّصة في مجال التحول الرقمي محلياً، إذ ركّز على استشراف مستقبل الكويت الرقمي الذي ستقوده التطبيقات المُتصلة والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال الجلسات الحوارية، والحلقات النقاشية، والعروض المُلهمة التي سلّطت الضوء على دور التقنيات الذكية في إعادة تشكيل المشهد الرقمي الوطني، وتمكين المؤسسات من الابتكار بثقة في بيئة أعمال متسارعة التغيّر.

وتؤكّد زين من خلال هذه المشاركة التزامها بدورها كشريكٍ رقميٍ رئيسيٍ للقطاعين العام والخاص، عبر توفير بُنية تحتية مُتقدّمة للاتصالات والخدمات الرقمية، إلى جانب المساهمة في بناء منظومة متكاملة من الحلول والتقنيات التي تربط بين التطبيقات المؤسسية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للخدمات الرقمية المتطورة.